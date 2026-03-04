giovedì, Marzo 5, 2026
Cronaca
Acerra, chiuso negozio di alimentari: sequestrate tonnellate di prodotti

Redazione1
di Redazione1

 

Controlli serrati nel centro cittadino sul fronte della sicurezza alimentare. Nel corso di un’operazione congiunta, la Polizia Municipale e il personale dell’ASL hanno effettuato un’ispezione all’interno di un’attività commerciale dove sono state riscontrate gravi irregolarità nella gestione degli alimenti.

Durante le verifiche gli operatori hanno trovato numerosi prodotti scaduti e altri conservati in condizioni non conformi alle norme igienico-sanitarie. Parte degli alimenti, inoltre, risultava priva di indicazioni sulla provenienza e sulla tracciabilità, elemento fondamentale per garantire la sicurezza dei consumatori.

Alla luce delle criticità emerse è stato disposto il sequestro immediato della merce. Il bilancio dell’operazione parla di circa 113 chilogrammi tra carne e pesce sottratti alla vendita, oltre a quasi una tonnellata di prodotti vegetali ritenuti non adatti al consumo umano.

Tutti gli alimenti sequestrati sono stati successivamente distrutti seguendo le procedure previste dalla normativa vigente. Contestualmente è stato disposto anche il provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale.

Il titolare dell’attività è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni accertate e sanzionato sul piano amministrativo per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e conservazione degli alimenti.

L’operazione rientra in un programma di controlli periodici avviato per monitorare le attività commerciali presenti sul territorio e prevenire possibili rischi per la salute pubblica.

Le verifiche continueranno anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle regole e garantire ai cittadini prodotti alimentari sicuri e controllati. L’attenzione delle autorità resta alta per contrastare qualsiasi forma di commercio irregolare e tutelare i consumatori.

