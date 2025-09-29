Accoltellato a Pomigliano d’Arco: è in gravi condizioni

Ieri sera, intorno alle 22:45, a Pomigliano d’Arco, in particolare a via Nazionale delle Puglie, una lite per motivi di viabilità è degenerata dopo un tamponamento stradale.

L’incidente ha coinvolto un’Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo: tra i due conducenti è nata un’accesa discussione, alla quale è rimasto coinvolto anche un uomo che stava uscendo da un bar nelle vicinanze.

Il 54enne è stato accoltellato al petto e si trova ora in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe originaria di Volla, mentre l’aggressore non è stato ancora identificato con certezza; probabilmente ha precedenti penali.