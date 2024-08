Abbandono animali, le regole in vigore con il nuovo Codice della Strada

Durante l’estate, molti proprietari si trovano a fronteggiare cambiamenti significativi nelle loro vite. Le vacanze e i viaggi spesso comportano difficoltà economiche e mancanza di tempo per occuparsi degli animali. Questo può portare a decisioni impulsive come l’abbandono. Gli animali, parte integrante della famiglia, vengono lasciati senza cure, cibo e affetto, spesso in condizioni disperate.

Il 2023 è stato un anno terribile per l’abbandono degli animali in Italia: ne sono stati ceduti o abbandonati più di 127 ogni 24 ore, con un aumento del 20% rispetto alle due estati precedenti. Secondo l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, in Italia il numero di animali lasciati a bordo strada ogni anno in questa stagione supera i 130.000.

Chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. L’abbandono si configura quando l’animale è lasciato solo, senza che nessuno si prenda cura dello stesso (come, ad esempio, nel periodo estivo).

Novità nel codice della strada

Ma c’è anche una novità, ed è contenuta nel nuovo codice della strada che, dopo essere stato approvato dal Parlamento e dalla Ragioneria di Stato, attende l’ultimo passaggio alla Camera per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si prevedendo un aumento della pena di un terzo se li si abbandona senza usare un veicolo; in caso contrario si avrà la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. In caso l’abbandono dovesse porre in pericolo altri soggetti, saranno valide le norme previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

L’appello del Comune di Napoli.

Di seguito, l’appello contro l’abbandono degli animali, pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Napoli: “Tieniti stretti gli amici L’abbandono degli animali, oltre a essere un reato, è un fenomeno da condannare che si ripete ogni anno, con maggiore frequenza durante i mesi estivi. È utile ricordare che le strutture turistiche che accolgono gli animali sono sempre più numerose sia in Italia che all’estero. Se sei impossibilitato a viaggiare in compagnia del tuo animale domestico, puoi scegliere di lasciarlo in una delle tante pensioni pronte a ospitarlo su tutto il territorio nazionale. Qualora dovesse capitarti di vedere un cane abbandonato, chiama subito il numero 113 di soccorso pubblico d’emergenza. Ricorda, inoltre, che ogni animale domestico lasciato in strada può diventare causa di sinistri stradali, anche mortali”.

