29 – la storia non poteva essere la stessa

La storia non poteva essere la stessa, non si poteva rivivere la sventura di Coppa Italia, e infatti con la Cremonese, in casa, in campionato, non c’è storia.

Kvara sblocca, come solo lui può fare, Lozano è in partita, sia in attacco che in difesa. Il gol di Osimhen arriva da schema di calcio d’angolo, l’appoggio è semplicissimo questa volta. Chiude il solito subentrante Elmas, trova lo spazio, e scaglia un siluro di controbalzo. Ancora 3 gol, ancora 3 – 0, ancora 3 punti.

La storia non poteva essere la stessa, e infatti la partita di Coppa Italia è solo un lontano ricordo, un momento sbagliato, la Cremonese torna a casa con poche soddisfazioni. Il Napoli corre e non si ferma più, mentre chi segue tentenna. L’Inter non va oltre un pareggio e la vittoria azzurra vale i 15 punti di distacco, il divario si allunga, e l’obiettivo sarà quello di tenere le avversarie alla debita distanza.