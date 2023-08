Weekend di Ferragosto e traffico: ecco il bollino dei prossimi giorni

Oggi, venerdì 11agosto, inizia ufficialmente il “weekend lungo” di Ferragosto di questo 2023.

Per tutto il fine settimana che si estenderà fino a martedì 15 e mercoledì 16, è atteso un grande traffico in Campania con code anche di diversi chilometri soprattutto a ridosso delle zone costiere. Mentre nei paesi le strade si svuotano e le persone si accingono a lasciare anche solo per qualche giorno le loro case, ci sono strade, invece, in cui è praticamente impossibile muoversi. Partenze e arrivi sono ogni anno la grande matassa che attende le autostrade e non solo, con il solito bollino nero soprattutto da sabato. Basti pensare all’autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria che ogni anno in questi giorni si blocca o comunque rallenta di gran lunga la corsa dei veicoli proprio per l’affollamento.

Non solo traffico e code immense, per questo ferragosto 2023 è atteso il ritorno del grande caldo, con le temperature che torneranno a sfiorare i 40° soprattutto per le giornate di lunedì e martedì.