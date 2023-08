Vigilante di Marigliano ucciso da un’auto: la guidava un 23enne sotto effetto di cannabis

MARIGLIANO – Un automobilista di 23 anni, Aldo L., è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. La notte scorsa con la sua Audi A3 ha impattato contro l’auto dell’Istituto di Vigilanza “la Vedetta Campana” in servizio all’interno della galleria della Statale 700, dove sono in corso dei lavori.

Nell’auto della società, una Panda ferma ad inizio cantiere, c’era un vigilante 63enne, Tommaso Serpico, di Marigliano che ha perso la vita nello scontro. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri, sono emerse – secondo i Carabinieri – le responsabilità del 23enne conducente, risultato positivo ai cannabinoidi in seguito ai test tossicologici effettuati all’ospedale di Caserta, dove il giovane è stato condotto insieme ad una ragazza con cui viaggiava in auto; entrambi non hanno riportato conseguenze gravi, ma per il giovane, dopo le cure, è scattato l’arresto.

Sindaco sotto choc – “Una notizia terribile che non avrei mai voluto ricevere: Tommaso Serpico, un nostro concittadino, un lavoratore onesto ed instancabile è rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato a Caserta. Stava compiendo il suo dovere e non tornerà più a casa: sono vicino al figlio ed a tutti quelli che gli hanno voluto bene. Non doveva finire così”: è quanto afferma il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa, a proposito della morte di Tommaso Serpico, il vigilante di Marigliano coinvolto questa notte nell’incidente stradale avvenuto a Caserta.