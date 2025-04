Volla, nasce la coalizione “Patto per Volla”

Volla. Riceviamo e pubblichiamo:

Con convinzione e senso di responsabilità nasce la coalizione “Patto per Volla” formata dalle liste del

Partito Democratico, Liberi Insieme, Viva Volla e Moderati per Volla che annunciano la candidatura di

Giuliano Di Costanzo a Sindaco di Volla per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025.

La gravità della situazione politica-amministrativa del nostro Comune impone, un nuovo corso politico ed

una chiamata al senso di responsabilità di tutti gli uomini di buona volontà che hanno a cuore le sorti del

nostro paese.

La coalizione è un vero “Patto per Volla” fatta di persone ragionevoli e di buona volontà che, se pur con

esperienze e storie politiche diverse, consci anche delle difficoltà incontrate di chi si è cimentato in

precedenti esperienze amministrative, decidono di unirsi per ridare a Volla la speranza di un futuro

migliore.

Solo così è possibile garantire al nostro paese un buon governo, celerità dell’azione amministrativa,

scongiurando altre chiusure anticipate delle consiliature con continui commissariamenti da parte dei soliti

noti e dei poteri ad essi collegati.

La scelta di convergere sulla figura di Giuliano Di Costanzo nasce dalla condivisione piena di un metodo di

governo improntato a serietà, onestà e trasparenza. In un contesto difficile, segnato da anni di instabilità ha

saputo guidare l’amministrazione comunale con onestà e responsabilità, senza mai piegarsi a interessi

opachi o pressioni esterne, dimostrando di essere un uomo libero, autonomo nelle scelte e capace di

anteporre sempre l’interesse pubblico a qualsiasi logica di potere.

Non servono promesse mirabolanti, occorre un programma amministrativo basato sulla concretezza,

evitando false illusioni e serietà nel portare a compimento i progetti già avviati con rinnovato impegno.

Questa coalizione nasce: per dare stabilità e forza al nuovo governo cittadino che finalmente potrà

affrontare con determinazione le sfide reali della città.

Nei prossimi giorni saranno presentate le proposte programmatiche, i candidati delle liste e gli

appuntamenti pubblici. Sarà una campagna elettorale aperta, chiara, leale, basata sull’ascolto dei cittadini e

sulla partecipazione.

Con Giuliano Di Costanzo vogliamo finalmente rimettere Volla in cammino verso il futuro che merita!

Con libertà, serietà e senso del dovere.