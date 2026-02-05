Veronica Maya voce narrante de “Il Gatto Meone”: la fiaba jazz che incanta i bambini

La celebre attrice dà vita ad un progetto originale tra musica dal vivo e valori educativi.

Roma, 4 febbraio 2026 – Veronica Maya è la voce narrante di “Il Gatto Meone”, nuovo progetto di fiaba musicale jazz che unisce narrazione avvincente, musica dal vivo e immagini evocative in uno spettacolo pensato per bambini, famiglie e scuole primarie. L’attrice, nota per la sua versatilità e il suo timbro caldo e coinvolgente, interpreta la nonna Gioconda, che racconta alla piccola Elena una storia di crescita e altruismo ambientata tra le colline umbre. “Il Gatto Meone” nasce da un’idea di Lucia Alunni, autrice del testo, con musiche originali composte da Catello Milo. La direzione artistica è di Fabio Angelo Colajanni, presidente Assoflute.

La storia è narrata dalla nonna Gioconda a una bambina di nome Elena, in una cornice di campagna umbra vicino Perugia. Protagoniste sono due sorelle: Gemma, vanitosa e invidiosa, e Anna, dolce e altruista. Anna, incaricata dalla madre di recuperare la famosa “padella magica” dal misterioso Gatto Meone – che abita una casa a forma di zucca – aiuta i suoi topolini amici e viene premiata con un abito splendido e un diadema luccicante. Gemma, gelosa, tenta lo stesso ma, cedendo alla curiosità, finisce con una zampa di gallo sulla fronte. Grazie al pentimento e al gesto generoso di donare i suoi abiti ai poveri, Gemma si redime e le sorelle diventano le “piccole aiutanti del Gatto Meone”. Un messaggio timeless sull’importanza di gentilezza e aiuto reciproco.

Accompagnata dai cantanti coprotagonisti Anna Maria Milo e Alessandro Camilli, Maya porta in vita personaggi e ambientazioni con un’interpretazione che cattura l’attenzione di grandi e piccini. I brani jazz originali – tra swing vivaci, atmosfere intime e interludi suggestivi – sono eseguiti dal Millennium Ensemble: Fabio Angelo Colajanni al flauto, Emanuele Geraci al clarinetto, Gaetano Lo Bue al fagotto e Catello Milo al pianoforte. Completano il quadro il coro di voci bianche dell’I.C. Via Messina di Roma diretto da Nicol Montuori, in un format flessibile per teatri e scuole.

In uscita anche il videoclip della sigla del cartone animato, realizzato sotto la produzione video & character design di Kuruka.it, che estenderà l’universo della fiaba in un formato animato per il pubblico giovane. Lo spettacolo, progetto di Assoflute con grafiche di Gianni Iannozzi, include materiali didattici per insegnanti.

La formula è flessibile, adatta sia al palcoscenico teatrale sia ai contesti scolastici, con soluzioni pensate per diversi spazi e impianti tecnici. Il progetto include anche materiali didattici dedicati agli insegnanti – schede di ascolto, proposte di attività in classe, spunti interdisciplinari – per proseguire il lavoro educativo dopo lo spettacolo.

“Con ‘Il Gatto Meone’ abbiamo voluto creare un ponte tra il mondo dei bambini e il jazz, unendo una storia vicina alla loro sensibilità a una musica ricca di colori, improvvisazione e dinamiche emozionali.” Il progetto è pensato come format replicabile, adatto a rassegne per l’infanzia, stagioni teatrali, matinée scolastiche e festival dedicati alla musica e alla letteratura per ragazzi. Per vedere il videoclip di presentazione della fiaba basterà collegarsi al seguente link https://www.youtube.com/@IlMondodelleFavole . Possibilità di replica e tournée su tutto il territorio nazionale. Sono aperte le prenotazioni per scuole, teatri, biblioteche e associazioni interessate a ospitare il progetto nella propria programmazione al seguente indirizzo: assoflute@hotmail.it

Titolo: “Il Gatto Meone – Fiaba musicale jazz per bambini”

Testo: Lucia Alunni

Musica: Catello Milo

Voce recitante: Veronica Maya con Anna Maria Milo e Alessandro Camilli

Progetto: Assoflute

Sponsor: Ambrocasual Srl

Produzione video & character design: Kuruka.it

Progetto grafico: Gianni Iannozzi

Consulenza e marketing: Espedito D’Antò

Partecipazione: coro di voci bianche dell’I.C. Via Messina di Roma diretto da Nicol Montuori

Target: bambini 6–11 anni, famiglie, scuole primarie

Formati disponibili: spettacolo in teatro, matinée scolastiche, eventuali laboratori collegati

Durata: [30] minuti

Disponibilità: stagione 2026/2027