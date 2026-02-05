giovedì, Febbraio 5, 2026
Cronaca
Accoltella l’ex sull’Asse Mediano perchè non vuole che la relazione finisca

Redazione1
di Redazione1
La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nella serata di ieri, un uomo di 33 anni, residente in provincia di Napoli, per il reato di tentato femminicidio.
Gli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno sono interventi in seguito alla richiesta di un’ambulanza, in zona “Ischitella”, individuando, in prossimità di un’auto ferma sul ciglio della strada, una coppia di ragazzi e, in particolare, una giovane donna di 24 anni, gravemente ferita da arma da taglio. L’aggressore è un operatore sanitario di 30 anni di Pozzuoli.
È emerso che l’uomo, ex fidanzato della donna, dopo una lite, avvenuta poiché non accettava la fine della loro relazione, aveva colpito più volte la ragazza con un coltello da cucina, ferendola gravemente, per poi autoinfliggersi una coltellata nella zona dello sterno.
Trasportata in codice rosso dall’ambulanza, immediatamente inviata sul posto dal 118, la ragazza è risultata fuori pericolo di vita.
Dopo le prime cure mediche, l’uomo è stato condotto presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno e, tratto in arresto per il reato di tentato femminicidio, è stato poi accompagnato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.
Oltre l’azione repressiva, la Polizia di Stato prosegue le iniziative della campagna permanente “…questo non è amore”, finalizzata a sensibilizzare la società civile e specialmente le nuove generazioni contro la violenza di genere, con numerosi incontri nelle scuole, eventi pubblici e partecipazioni in seminari e convegni del personale specializzato.
La misura dell’ammonimento del Questore, che consente un’azione tempestiva a tutela delle vittime di violenza, stalking e reati come il revenge porn, vede la provincia di Caserta al vertice nazionale con il minor numero di recidive in seguito all’adozione del provvedimento, come da dati statistici forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
