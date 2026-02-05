giovedì, Febbraio 5, 2026
Cronaca
Esplosioni di Atm, banda della marmotta stanata nel Vesuviano: 5 arresti

A seguito degli episodi di esplosioni di ATM, verificatisi nelle scorse settimane, è stato predisposto un corposo dispositivo di controlli interforze nei comuni interessati e in quelli limitrofi, nell’ambito del quale gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico delle Squadre Mobili di Napoli e Caserta, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri del Nucleo Investigativo Castello Di Cisterna, della Compagnia di Castellammare e del Gruppo di Torre Annunziata hanno tratto in arresto 5 soggetti, di età compresa tra i 22 e i 55 anni, per furto aggravato in concorso; gli stessi sono stati, altresì, denunciati per ricettazione e per deposito di materie esplodenti senza licenza dell’autorità e senza le prescritte cautele.

In particolare, nella notte dello scorso 4 febbraio, a seguito di due distinti episodi di esplosioni di ATM, avvenuti attraverso la “tecnica della marmotta” nei comuni di Casavatore e Agerola, il personale sopra citato ha avviato una serrata attività di indagine.

Nello specifico, a seguito di due forti deflagrazioni, avvenute presso l’istituto bancario di Agerola, i militari della Stazione di Pianillo di Agerola sono intervenuti in viale della Vittoria, accertando che, dall’ATM in questione era stato asportato del denaro da alcuni soggetti che, a bordo di un’autovettura, si erano poi dati alla fuga in direzione di Amalfi

Dopo pochi istanti, il veicolo in questione è stato intercettato dai carabinieri del Nucleo della Compagnia di Amalfi; ne è scaturito un inseguimento, terminato poco distante a causa del lancio, da parte degli occupanti del veicolo, di chiodi a tre punte che hanno forato gli pneumatici della vettura di servizio. Poco dopo, l’autovettura è stata nuovamente intercettata da personale del Nucleo Radiomobile di Salerno, ma i fuggitivi, alla loro vista, hanno repentinamente invertito la marcia fino a quando, giunti nel comune di Cetara, hanno abbandonato il veicolo, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che sul veicolo in questione erano state apposte delle targhe provento di furto.

Le serrate attività di indagine, esperite dai poliziotti delle Squadre Mobili di Caserta e Napoli, hanno consentito di individuare il “covo” della banda a San Gennaro Vesuviano, dove i poliziotti hanno rintracciato i 5 soggetti, trovandoli in possesso di circa 20.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Pertantoessendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato l’abitazione in questione, dove hanno rinvenuto 10 ordigni esplosivi, torce frontali, una busta contenente chiodi a tre punte, attrezzature in metallo (cc.dd. “marmotte”).

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Attualità

Vesuvio, 26 guide ferme sul Gran Cono: scoppia la protesta sul sentiero 5

0
L'associazione "Presidio permanente vulcani campani" ha espresso il suo...
Attualità

Gandhi, il piano per l’ampliamento: Comune studia transizione con Città Metropolitana

0
Il Liceo “Gandhi” di Casoria non chiude e non viene ridimensionato....
Comunicati Stampa

Scuola e inclusione: al via il servizio di mediazione linguistica e culturale nell’Ambito Territoriale N22

0
Per la prima volta nell’Ambito Territoriale N22 viene attivato...
Cronaca

Accoltella l’ex sull’Asse Mediano perchè non vuole che la relazione finisca

0
La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nella serata di...
Avvenimenti

Veronica Maya voce narrante de “Il Gatto Meone”: la fiaba jazz che incanta i bambini

0
    La celebre attrice dà vita ad un progetto originale...

