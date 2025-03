Va a vedere gli Scavi e scompare: turista disperso da una settimana

Viaggiatore scozzese disperso a Napoli, l’appello del fratello: “Siamo in ansia. Bob ha una bambina di 10 anni e non si allontanerebbe mai da lei”

Momenti di forte preoccupazione per Robert (Bob) Cadger, cittadino scozzese originario di Menstrie, nel Clackmannanshire, che si trovava in vacanza a Napoli dall’8 marzo insieme a un amico. L’uomo soggiornava in una struttura ricettiva situata nel centro storico, nei pressi del Duomo. Avrebbe dovuto rientrare in Scozia martedì scorso, ma è sparito nel nulla. Il suo telefono risulta irraggiungibile e il compagno di viaggio ha fatto ritorno in patria senza di lui.

La domenica del 9 marzo aveva assistito alla partita tra Napoli e Fiorentina allo stadio Maradona. Il giorno successivo si era recato da solo a Pompei per visitare gli scavi archeologici e, da quel momento, si sono perse completamente le sue tracce.

Il fratello: “Non ha con sé carte di credito e al suo arrivo aveva smarrito il bagaglio”

I familiari di Bob sono molto angosciati e hanno diffuso una sua immagine, in cui appare sorridente con jeans e una giacca gialla dell’Aberdeen FC, accanto alla statua di Diego Armando Maradona all’interno dello stadio.

“Non è da lui comportarsi in questo modo. È estremamente legato a sua figlia di 10 anni e non sparirebbe senza dare notizie. Il suo telefono è spento, non ha carte di credito con sé e non risultano movimenti bancari sul suo conto. Aveva soltanto 600 euro in contanti e, appena arrivato a Napoli, aveva smarrito il suo bagaglio. Un dettaglio che può aiutare a riconoscerlo è un tatuaggio con un codice a barre sulla nuca. Se qualcuno ha notizie di Bob, per favore, contatti le autorità o la mia famiglia al numero 7718484719. Vogliamo solo sapere se sta bene”, è l’accorato appello del fratello Euan.