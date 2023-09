Un Napoli in versione dr Jekyll e mr Hyde crolla nel primo big match della stagione

Il grande ex ha fatto di nuovo lo sgambetto: nell’anticipo del sabato sera, il Napoli trova la prima sconfitta stagionale cadendo per 1-2 contro la Lazio di Sarri, che contestualmente guadagna i primi 3 punti stagionali. Partita dai due volti per la squadra di Garcia: primo tempo completamente dominato, con la Lazio che segna nell’unica azione realizzata, e ripresa decisamente negativa, in cui i biancocelesti avrebbero potuto tranquillamente dilagare. L’aspetto più preoccupante è stato sicuramente la tenuta di difesa e centrocampo nel secondo tempo; mancava filtro tra i reparti e il posizionamento dei singoli era in alcuni casi decisamente errato (vedasi Olivera che era troppo alto nell’azione del gol di Kamada); anche la fase di impostazione è stata poco fluida, nel momento in cui è stata affidata a Rrahmani e Juan Jesus. Discutibili alcune scelte di Garcia per quanto riguarda i cambi, ad esempio la decisione di non togliere un Anguissa in serata no o di far uscire Zielinski, uno dei pochi costanti per tutti i 90 minuti. La sensazione è che la sosta arrivi probabilmente nel momento giusto, soprattutto per Natan, che avrà due settimane piene per inserirsi meglio negli schemi e sperare di insidiare Juan Jesus per una maglia da titolare.