Ucciso davanti al figlio 11enne, indagini sulle ultime ore di Luigi

L’omicidio avvenuto alla Duchessa ha sconvolto l’intera città di Napoli.

La vittima, Luigi Procopio, originario di Forcella di 45 anni, è stato ucciso alla luce del giorno davanti agli occhi del figlio di 11 anni ancora sotto shock.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, erano circa le 16.30 quando l’uomo si trovava con il figlio nella zona quando i due killer sono arrivati e hanno estratto la pistola sferrando diversi colpi, tutti in direzione della vittima.

Nonostante la presenza del bambino e di decine di persone, i killer hanno comunque portato a termine la loro missione. Fortunatamente, nessun altro è rimasto ferito nell’agguato.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della vittima, anche se non è chiaro il legame che avesse con i suoi killer ed eventuali mandanti, anche se alcuni testimoni parlano di una lite avvenuta ore prima che potrebbe rappresentare la svolta. La vicinanza da verificare a un clan del centro e un’inchiesta sul contrabbando in passato sono due tracce da seguire per gli investigatori partendo da un punto fermo.

Questo non è il primo agguato ai danni dell’uomo che era rimasto vittima di un’aggressione già due anni fa.