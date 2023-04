Tutti in marcia per Telethon, Somma protagonista della maratona Walk of Life

Il 23 Aprile la Walk of Life a Napoli la maratona podistica di Telethon.

Tancredi Cimmino (Coordinatore Telethon Napoli): “Ancora una volta Somma Vesuviana protagonista della Walk of Life, la maratona podistica di Telethon in programma il 23 Aprile a Napoli”.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano): “Somma sta vivendo un momento particolare che culminerà con l’arrivo del Giro D’Italia l’11 Maggio. Lo sport è fondamentale per favorire la socializzazione e la socializzazione aiuta la ricerca”.

Francesco Lettieri, (Direttore Amministrativo del Centro Clinico Nemo) : “A Napoli migliaia di persone parteciperanno alla maratona podistica finalizzata ad aiutare la ricerca. Tantissimi saranno i genitori di bambini affetti da malattie rare che arriveranno da tutta Italia!”.

“Sono felice che il Coordinatore di Telethon Napoli, Tancredi Cimmino, abbia scelto ancora una volta Somma Vesuviana per il lancio della Walk of Life, la Maratona podistica di Telethon che si terrà a Napoli il 23 Aprile. Somma sta vivendo un momento particolare che culminerà con l’arrivo del Giro D’Italia l’11 Maggio. Lo sport è fondamentale per favorire la socializzazione e la socializzazione aiuta la ricerca. La catena del volontariato e lo sport sono davvero importanti. Somma c’è!”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Dunque il 23 Aprile con Telethon a Napoli per la partenza della Walk of Life, la maratona podistica finalizzata alla raccolta dei fondi per la ricerca.

“La Walk of Life è una gara competitiva di 10 Km ma è soprattutto una passeggiata pensata appositamente per coinvolgere le famiglie, i bambini al fine di stare insieme, raccogliere fondi per dare la possibilità alla ricerca di correre ancora più velocemente verso la cura. Per noi di Telethon è un evento speciale, una giornata di festa, di speranza, di sport ma soprattutto di solidarietà. La Walk of Life è nata nel 2012 e portare in piazza migliaia di persone è sempre un’impresa eccezionale. Somma Vesuviana è stata sempre protagonista di questo evento – ha affermato Tancredi Cimmino, Coordinatore Telethon Napoli – e lo è ancora oggi con la presenza delle scuole, delle famiglie, delle istituzioni, delle aziende del nostro territorio che hanno reso Somma davvero campione di solidarietà. Mi sento di ringraziare l’Amministrazione Comunale, il sindaco Salvatore Di Sarno, i consiglieri, gli assessori, i dipendenti comunali, i cittadini e un grazie particolare all’Esercito Italiano presente con il Generale di Divisione, Claudio Minghetti, il Sergente Maggiore, Angelo D’Amore, con la consulente esterna del Comando Forze Operative Sud, Giancarla Minervini, il soldato Valentina Varricchio presente all’evento di lancio. L’entusiasmo è lo stesso di 25 anni fa, quando per la prima volta con Telethon perché nella vita si hanno incontri come quello con Francesco Lettieri. Iniziammo senza conoscerci a collaborare con la Fondazione Telethon ed è una cosa che facciamo con normalità. Le cose che si fanno con il cuore sono quelle che riescono e durano”.

La ricerca non deve fermarsi e Telethon c’è!

“Quanto vissuto a Somma con un momento di condivisione e di gioia è un assaggio di quanto accadrà il 23 Aprile con al Walk of Life in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Telethon è speranza, gioia e per noi è soprattutto orgoglio – ha dichiarato Francesco Lettieri, Direttore Amministrativo del Centro Clinico Nemo – perché uno degli Istituti Telethon è a Pozzuoli ed è un istituto d’eccellenza. Dunque abbiamo la fortuna di toccare, territorialmente parlando, di toccare con mano qiella che è la ricerca che magari in alcuni casi sembra essere sempre qualcosa di astratto. Ringrazio davvero Tancredi Cimmino. Siamo arrivati alla decima edizione della Walk of Life ed abbiamo trovato volontari che in modo spassionato hanno continuato ad aiutarci. Alla Maratona partecipano cittadini provenienti da tutta la Campania e soprattutto tantissimi genitori di bambini affetti da malattie rare. Sono storie che arrivano da tutta Italia e si incontrano. Domenica 23 Aprile, in Piazza del Plebiscito, bisogna esserci!”.