Tutt’ egual song’ ‘e criature: un progetto per sconfiggere la povertà educativa

Combattere la povertà educativa è possibile grazie alla campagna “Tutt’ egual song’ ‘e criature”. L’ente Job Road Academy mette a disposizione per tutto il 2022 beni e servizi per bambini in situazione di povertà assoluta e relativa. Consentendo ai bambini in condizione di povertà educativa, di ottenere delle possibilità concrete.

Il concetto di povertà educativa è comparso nella letteratura nel corso degli anni ’90, ed è stato poi ripreso da organizzazioni non governative (in particolare Save the Children).

Quando si parla di povertà educativa si intende una mancanza di opportunità a tutto campo: da quelle connesse al diritto allo studio alle attività sportive, ludiche e dunque, all’impossibilità di ciascun ragazzo di scoprirsi e coltivare le proprie inclinazioni e il proprio talento. Queste mancanze incidono negativamente sulla crescita del minore che vive in un territorio spesso governato dall’emergenza lavoro, dalla corruzione e dalla criminalità.

Le difficoltà a riguardo hanno origine già nella scuola: la scarsa fiducia nelle istituzioni formative e dunque l’abbandono precoce degli studi, fa perdere ai giovani quel ventaglio di opportunità nel mercato del lavoro. L’Italia è uno dei paesi Ue più colpiti da due fenomeni rappresentativi della povertà educativa. Si tratta dell’abbandono scolastico e dell’incidenza di Neet (Not in Education, Employment or Training ovvero, giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro né in altre attività di formazione). In particolare nelle regioni del Mezzogiorno il fenomeno dei Neet raggiunge picchi davvero preoccupanti, portando alla cosiddetta emarginazione sociale.

È necessario contrastare la povertà educativa attraverso azioni concrete. Così, grazie alla campagna “Tutt’ egual song’ ‘e criature”, un progetto di ampio respiro partito nel 2021 con donazione di Kit (zaini completi di materiale scolastico) agli studenti in povertà educativa. La Job Road Academy (ente di formazione accreditato dalla Regione Campania) mette a disposizione per tutto il 2022 beni e servizi per bambini in situazione di povertà assoluta e relativa grazie ad accordi siglati con diversi enti del terzo settore. Consentendo ai bambini in condizione di povertà educativa, di ottenere delle possibilità concrete. Perché solo chi ha la possibilità di sognare, può volare.

Ecco chi sono i destinatari e come presentare la domanda.

Il bando (anche in versione videobando) prevede 50 posti per attività educative, formative, sportive e artistiche. Sono ammessi a partecipare soggetti con ISEE in corso di validità rientrante nelle seguenti fasce di reddito:

FASCIA Isee 1: da 0 a 10 mila euro

FASCIA 2 Isee: da 10 a 13 mila euro.

La domanda deve essere inviata tramite:

email jroadacademy@gmail.com;

a mano presso la sede di Job Road Academy sita in Scisciano alla via Spartimento SNS;

Via WhatsApp al numero 3339200858

Occorre compilare il modulo scaricabile tramite il sito internet www.jobroadacademy.com o richiederlo su WhatsApp. Con il giusto supporto, abbiamo la possibilità di dare ai bambini campani (in povertà educativa) una grande possibilità “dei grandi sogni”.