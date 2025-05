Controlli sulla raccolta dei rifiuti, a Marigliano fermati 3 veicoli

Marigliano, nuovi controlli sui mezzi per la raccolta dei rifiuti: tre veicoli fermati dalla polizia locale

Prosegue senza sosta l’attività di controllo della Polizia Locale di Marigliano, guidata dal maggiore Emiliano Nacar. Nella giornata di ieri, gli agenti si sono recati presso il deposito della ditta incaricata del servizio di raccolta rifiuti per conto del Comune, per effettuare un’ispezione approfondita dei mezzi utilizzati.

Il controllo ha riguardato in particolare i veicoli segnalati per diverse anomalie. Al termine dell’ispezione, tre di questi sono stati giudicati non idonei alla circolazione e, per motivi di sicurezza, ne è stato disposto il fermo immediato. I mezzi sono stati sottoposti a visita straordinaria per la revisione presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Oltre al blocco dei veicoli, sono stati notificati ben 30 inviti formali per la presentazione di documentazione mancante, riguardante la regolarità amministrativa e tecnica degli stessi.

“Si tratta di un’attività importante – ha dichiarato il comandante Emiliano Nacar – che segue precise direttive della Prefettura e del Commissario straordinario. Stiamo riportando legalità e controllo in ambiti che in passato sono stati spesso trascurati o totalmente ignorati.”

L’operazione si inserisce in un piano più ampio di monitoraggio e verifica della sicurezza e della legalità nei servizi pubblici essenziali. Secondo quanto affermato dagli agenti, non è tollerabile che mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti circolino con evidenti criticità, che potrebbero compromettere la sicurezza stradale e la tutela ambientale.

L’intervento testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di garantire un servizio efficiente, regolare e in linea con le norme vigenti, anche attraverso un costante controllo sul territorio.