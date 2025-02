Terzigno, Antonio Ambrosio eletto segretario cittadino di FDI: siamo pronti per mandare a casa De Luca

TERZIGNO – Si è tenuto ieri sera a Terzigno il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, un momento di confronto e partecipazione che ha visto l’elezione di Antonio Ambrosio come segretario cittadino. Ambrosio, già membro del direttivo dell’area vesuviana, guiderà il partito a livello locale con il supporto di una squadra rinnovata e determinata.

Oltre alla nomina di Ambrosio, sono stati eletti anche cinque membri del direttivo provinciale, tra cui Vincenzo Orabona, che ha espresso grande entusiasmo per il nuovo incarico. Il congresso è stato presieduto dal delegato Michele Nappo, che ha coordinato i lavori e sottolineato l’importanza del radicamento territoriale del partito.

Antonio Ambrosio, nel suo primo intervento da segretario cittadino, ha dichiarato:

“Sono onorato di ricevere questa nomina dai tesserati. La prima azione che metterò in campo sarà l’apertura di tavoli di confronto con i cittadini, per ascoltare tutte le parti coinvolte: associazioni, partiti, istituzioni e gruppi di lavoro. Ci aspettano due sfide importanti: la madre di tutte le battaglie, le elezioni regionali, che attendiamo per mandare finalmente a casa De Luca, perché la gente non ne può più. E poi, nel 2026, ci prepareremo per le elezioni comunali a Terzigno, con l’obiettivo di portare il centrodestra alla vittoria in tutte le competizioni elettorali.”

Vincenzo Orabona, tra i neoeletti del direttivo provinciale, ha aggiunto:

“Sono felicissimo di far parte della squadra di Antonio Ambrosio. Credo fortemente che, come sottolineato da Antonio, l’essenza della politica sia radicare il partito nei territori. Ci impegneremo con tutte le nostre forze per rendere Terzigno una roccaforte di Fratelli d’Italia, a partire dalle prossime elezioni regionali.”

L’elezione del nuovo direttivo rappresenta un momento di rilancio per Fratelli d’Italia a Terzigno, con l’obiettivo di rafforzare il consenso e strutturare una presenza sempre più incisiva in vista delle prossime sfide politiche.