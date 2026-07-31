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Terremoto nell’area metropolitana di Napoli: nessuna criticità rilevata a Somma Vesuviana

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Riceviamo e  pubblichiamo

In seguito alla scossa di terremoto avvertita questa sera nell’area metropolitana di Napoli, l’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, allo stato attuale, non si registrano danni a persone o cose sul territorio di Somma Vesuviana.

Il Comune, attraverso la protezione civile e gli uffici competenti, è in costante contatto con le autorità preposte e continua a monitorare la situazione.

Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, evitando la diffusione di notizie non verificate.

Seguiranno eventuali aggiornamenti qualora dovessero emergere nuove informazioni.

La sindaca

Silvia Svanera

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