Terremoto nell’area metropolitana di Napoli: nessuna criticità rilevata a Somma Vesuviana

Riceviamo e pubblichiamo

In seguito alla scossa di terremoto avvertita questa sera nell’area metropolitana di Napoli, l’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, allo stato attuale, non si registrano danni a persone o cose sul territorio di Somma Vesuviana.

Il Comune, attraverso la protezione civile e gli uffici competenti, è in costante contatto con le autorità preposte e continua a monitorare la situazione.

Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, evitando la diffusione di notizie non verificate.

Seguiranno eventuali aggiornamenti qualora dovessero emergere nuove informazioni.

La sindaca

Silvia Svanera