Ottaviano, consiglio comunale: via libera alle linee programmatiche e agli equilibri di bilancio

Nel secondo Consiglio comunale approvate anche le nuove tariffe Tari. Il sindaco: «Dialogo aperto, ma il programma scelto dagli elettori resta la nostra guida»

OTTAVIANO – Bilancio, linee programmatiche e nuove tariffe Tari. Sono stati questi i principali temi affrontati nel secondo Consiglio comunale dell’amministrazione guidata dal sindaco Ferdinando Federico, che ha definito la seduta un passaggio importante per l’avvio dell’attività amministrativa.

Nel corso dell’assemblea il Consiglio ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, adempimento previsto dalla normativa per garantire la tenuta dei conti dell’ente, e le Linee Programmatiche di Mandato, il documento che fissa gli obiettivi e gli indirizzi politici che l’amministrazione intende perseguire nel corso dei prossimi anni.

Proprio su quest’ultimo punto si è sviluppato il confronto con una parte della minoranza consiliare, che aveva presentato alcuni emendamenti. La maggioranza ha scelto di non metterli ai voti, ritenendo che molte delle proposte fossero già contenute nel programma illustrato dall’amministrazione.

«Le Linee Programmatiche rappresentano la visione politica che i cittadini hanno scelto e sostenuto attraverso il voto», ha spiegato il sindaco Federico, sottolineando come la decisione non debba essere interpretata come una chiusura nei confronti dell’opposizione, ma come la volontà di rispettare il mandato ricevuto dagli elettori.

Il primo cittadino ha comunque ribadito la disponibilità al confronto sui singoli provvedimenti, assicurando che eventuali proposte ritenute utili per la collettività potranno essere prese in considerazione anche nel corso della consiliatura.

Tra i punti approvati figurano inoltre le nuove tariffe Tari, adottate – spiega l’amministrazione – con l’obiettivo di garantire equilibrio finanziario, sostenibilità del servizio e continuità nella gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Al termine della seduta Federico ha affidato ai social un messaggio rivolto alla cittadinanza, ribadendo l’impegno della squadra di governo.

«Continueremo a lavorare con passione, coerenza e spirito di servizio per dare risposte concrete alla nostra comunità», ha scritto il sindaco.

Con l’approvazione delle linee programmatiche prende così forma l’azione amministrativa del nuovo esecutivo, che nelle prossime settimane sarà chiamato a tradurre gli indirizzi politici in atti e interventi concreti per il territorio.