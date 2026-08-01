L’estate a Somma Vesuviana è pronta a entrare nel vivo

Riceviamo e pubblichiamo

In attesa della presentazione del calendario completo degli eventi estivi, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, vi invitiamo a partecipare ai primi due appuntamenti in programma il 1° e il 2 agosto.

Due esperienze artistiche e culturali che animeranno il nostro borgo, tra installazioni, performance e momenti di approfondimento, offrendo ai partecipanti un’occasione per vivere il territorio attraverso linguaggi, storie e tradizioni.

📍 1 agosto

Performance del dell’opera di Lucas Memora, presso il cortile dell’ex Palazzo Cutolo.

📍 2 agosto

Ripresentazione e Talk di approfondimento sull’opera “Ti racconto quello che hanno raccontato a me” di Sveva Angelietti, ospitata presso la famiglia Esposito a Porta Piccoli.

La partecipazione è gratuita.

Questi sono solo i primi appuntamenti di un’estate che vedrà Somma Vesuviana animarsi con iniziative dedicate alla cultura, alla musica, allo spettacolo e alla valorizzazione del territorio.

Il calendario completo sarà presentato a breve. Restate connessi… l’estate sommese è appena iniziata. ☀️🎭🎶