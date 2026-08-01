Somma Vesuviana, riapre il parcheggio “Dietro le Torri”: da oggi a disposizione della comunità

Riceviamo e pubblichiamo

Da questa mattina, sabato 1 agosto, il parcheggio “Dietro le Torri”, al Casamale, torna nella piena disponibilità della cittadinanza. La sindaca Silvia Svanera ha effettuato questa mattina un sopralluogo finale nell’area, in vista della riconsegna ufficiale della struttura.

Il parcheggio, negli ultimi anni penalizzato da incuria e ripetuti atti di vandalismo, era già stato oggetto di una riapertura nel 2018, poi vanificata dal progressivo degrado dell’area.

Appena insediata l’amministrazione comunale ha impresso un’accelerazione sull’ultimazione del progetto, già avviato nel 2024 dal precedente governo locale ed oggi finalmente concluso con il rilascio del certificato di regolare esecuzione. Si restituisce così alla città un’infrastruttura utile alla viabilità del quartiere, adottando misure pensate per prevenirne un nuovo abbandono, tra cui sorveglianza notturna, controlli diurni e un sistema di videosorveglianza collegato alle autorità competenti.

«Restituiamo a Somma Vesuviana un bene che deve restare della città», dichiara la sindaca Silvia Svanera.

«È un atto di responsabilità nei confronti dei cittadini, ai quali chiediamo collaborazione, rispetto e cura per uno spazio destinato all’uso pubblico. Questa riapertura – aggiunge – segna anche l’avvio di un percorso di razionalizzazione del traffico nell’area dietro le torri».

Il risultato nasce dal lavoro sinergico della coalizione che sostiene l’amministrazione e dalla volontà di migliorare vivibilità e servizi ai cittadini. “Giunta e gruppi consiliari di maggioranza – prosegue Silvia Svanera – hanno condiviso, fin dai primi giorni di mandato, l’obiettivo di intervenire su un’area da tempo segnata dal degrado, coordinando gli aspetti tecnici dell’intervento con l’indirizzo politico dell’esecutivo comunale”.

Per la durata della Festa delle Lucerne, il parcheggio sarà gratuito e riservato ai residenti del Borgo, che potranno allestire strade e vicoli senza la presenza di auto e motoveicoli.

La tariffa di accesso sarà definita in una fase successiva. L’ingresso, solo per il periodo dell’evento, sarà da via Circumvallazione; poi l’accesso tornerà a essere garantito anche da via Torre.