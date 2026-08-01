Terremoto, Giornalisti Flegrei: “Rinviare i festeggiamenti previsti per il centenario del Napoli”

“In queste ore di dolore e preoccupazione riteniamo che debba prevalere il senso di responsabilità collettiva. Per questo rivolgiamo un rispettoso appello affinché i festeggiamenti previsti per il Napoli vengano rinviati. Le vittorie sportive sono motivo di orgoglio e meritano di essere celebrate, ma oggi il pensiero deve essere rivolto a chi soffre, a chi ha visto la propria vita cambiare in pochi secondi e a chi, ancora una volta, affronta con coraggio le conseguenze del bradisismo”.

E’ quanto chiede l”Associazione della Stampa Campana “Giornalisti Flegrei”, presieduta da Claudio Ciotola, che “esprime la più profonda vicinanza alle popolazioni colpite dal violento terremoto che in queste ore ha sconvolto i Campi Flegrei, interessando duramente Pozzuoli ma provocando danni e momenti di grande paura anche ad Agnano, a Bagnoli e in altri quartieri della città di Napoli, dove si sono registrati crolli e criticità”. “Il nostro pensiero va ai feriti, a quanti sono ricoverati negli ospedali, alle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, a chi ha perso la serenità della propria casa e oggi è impegnato a ripulire i danni causati dalla scossa. Un sentito ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle forze dell’ordine, al personale sanitario e a tutti i volontari che stanno lavorando senza sosta per garantire assistenza e sicurezza alla popolazione”, si legge in una nota.. ”

Una grande città e un grande popolo si distinguono soprattutto nei momenti difficili, quando la solidarietà supera ogni altra esigenza. Oggi Napoli e l’intera area flegrea hanno bisogno di unità, rispetto e vicinanza concreta”, conclude la nota