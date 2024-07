Striano, incendio all’ Ambrosio – I.D.A.V. S.p.a. L’ordinanza del Sindaco

Striano. È di pochi minuti fa la notizia dell’incendio alla nota industria Ambrosio – I.D.A.V. S.p.a.

In fiamme l’industria dolciaria Ambrosio – I.D.A.V. S.p.a. Le cause del rogo sono ancora da accertare, ma il fumo è visibile da diversi chilometri di distanza dalla sede della fabbrica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Al momento non ci sarebbero feriti.

L’ordinanza del Sindaco.

Il Sindaco di Striano, Giulio Gerli, ha emanato la seguente ordinanza per gli abitanti che risiedono nelle immediate vicinanze dell’industria:

“Per la tutela della pubblica incolumità ho immediatamente emanato un’ordinanza affinché ad horas tutta la popolazione residente nel perimetro di 2 km dall’opificio industriale provveda:

– alla disattivazione degli impianti di areazione forzata e/o di condizionamento;

– alla chiusura degli infissi esterni (finestre balconi) degli immobili;

– al divieto del consumo e/o vendita di frutta e ortaggi raccolti in data successiva all’incendio nelle zone comprese entro il raggio di 2 km;

– al divieto di attingere le risorse idriche ai fini alimentari da vasche e pozzi non protetti dalla precipitazione aere, unitamente alla disposizione del divieto di pascolo.

Siamo sul posto, unitamente a tutte le forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco”.