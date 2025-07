Quindicenne accoltellato al mare dopo partita di calcio

Accoltellamento al camping di Varcaturo: scontro tra minorenni finisce in tragedia

Un episodio che fa riflettere, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Varcaturo, all’interno del camping Liternum. Un 15enne è stato accoltellato da un 18enne durante una lite tra coetanei, a margine di una partita di calcio. Il ferito è stato ricoverato in gravi condizioni e operato d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli per una perforazione al fegato.

Dietro il gesto, un meccanismo di difesa che si è trasformato in violenza incontrollata. L’aggressore, infatti, sarebbe intervenuto per proteggere il fratello minore, coinvolto nella discussione. Un gesto che poteva forse essere sedato con le parole, ma che invece si è trasformato in un atto estremo: il 18enne ha estratto un coltello a scatto dal marsupio e ha colpito.

Il giovane è stato arrestato nella notte con l’accusa di tentato omicidio. Le forze dell’ordine ipotizzano che la famiglia abbia tentato di proteggerlo allontanandolo subito dopo l’episodio, probabilmente temendo una reazione da parte degli amici della vittima.

Questo drammatico fatto mette in luce una serie di questioni: la facilità con cui i giovani riescono ad avere accesso ad armi bianche, l’escalation di violenza nei conflitti tra adolescenti, e l’assenza di modelli educativi capaci di contenere rabbia e frustrazioni.

Il camping, che doveva essere un luogo di spensieratezza e vacanza, si è trasformato in teatro di un dramma che poteva finire in tragedia. Le indagini sono in corso per verificare eventuali responsabilità anche da parte degli adulti presenti.

Una storia che, oltre alla cronaca, impone una riflessione urgente sul disagio giovanile e sulla cultura della sopraffazione che si diffonde tra i più giovani.