Stipendi più trasparenti: cosa cambia per lavoratori e aziende

L’Unione Europea introduce nuove regole per rendere più chiaro il mercato del lavoro e ridurre le disuguaglianze retributive. Anche l’Italia dovrà adeguarsi entro il 7 giugno 2026.

Con la nuova direttiva europea sulla trasparenza salariale, cambieranno in modo concreto le regole del gioco per aziende, recruiter e lavoratori.

La misura, contenuta nella Direttiva (UE) 2023/970, punta a rendere il mercato del lavoro più equo e a contrastare le disparità, in particolare quelle legate al genere.

Più chiarezza già dagli annunci

Una delle principali novità riguarda il momento della candidatura.

Le aziende saranno tenute a indicare la retribuzione o almeno una fascia salariale negli annunci di lavoro, oppure a comunicarla prima del colloquio.

Allo stesso tempo, non sarà più consentito chiedere ai candidati informazioni sugli stipendi percepiti nei lavori precedenti, una pratica finora molto diffusa.

Il diritto a conoscere gli stipendi

La direttiva introduce anche un nuovo diritto per i lavoratori: quello di poter accedere a informazioni sui livelli retributivi.

In concreto, sarà possibile conoscere gli stipendi medi per ruoli equivalenti all’interno dell’azienda, con dati suddivisi per genere.

Uno strumento pensato per far emergere eventuali differenze e rendere più trasparenti le dinamiche interne.

Controlli più stringenti per le aziende

Per le imprese di dimensioni più grandi scatteranno obblighi più rigidi.

Sarà necessario monitorare e rendere pubblici i divari retributivi tra uomini e donne e, nel caso in cui emergano differenze significative, adottare misure correttive.

Un sistema di controllo che punta a rendere strutturale la lotta alle discriminazioni salariali.

L’obiettivo: trattative più eque

Secondo la Commissione europea, l’introduzione di queste norme servirà a rendere le trattative più trasparenti e consapevoli, riducendo il rischio di disparità difficili da individuare.

Oggi, infatti, molti squilibri nascono già nella fase iniziale della negoziazione, spesso influenzata da informazioni incomplete o asimmetriche.

Cosa succede in Italia

La direttiva è stata approvata nel 2023, ma gli Stati membri hanno tempo fino al 7 giugno 2026 per recepirla nei rispettivi ordinamenti.

Anche l’Italia dovrà quindi adeguare la normativa nazionale, introducendo progressivamente queste misure.

Una volta entrate in vigore, le nuove regole potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui si cerca lavoro e si negozia uno stipendio.

Un cambio culturale

Oltre agli aspetti normativi, la novità segna anche un passaggio culturale: lo stipendio, spesso considerato un tema “privato”, diventa parte di una discussione più ampia sulla trasparenza e sull’equità.

Un cambiamento che potrebbe avere effetti concreti soprattutto per le categorie più esposte a disparità, contribuendo a rendere il mercato del lavoro più accessibile e meno opaco.

Dal 2026, dunque, la trasparenza salariale non sarà più un’opzione, ma una regola.