Scuola, aumenti per Docenti e ATA: +143€ per i docenti, +104€ al personale ATA

Dopo l’apertura ufficiale del tavolo presso l’ARAN lo scorso 11 marzo, cresce l’attesa per gli ulteriori round negoziali. L’obiettivo della delegazione trattante è chiaro: accelerare sulla parte economica del CCNL 2025-2027 per dare ossigeno agli stipendi di oltre 1,3 milioni di dipendenti pubblici, tra personale scolastico, universitario e della ricerca.
Sul piatto ci sono risorse per 3,3 miliardi di euro, stanziamenti che dovrebbero garantire un incremento retributivo medio del 5,4%. Ma cosa significa concretamente per il portafoglio dei lavoratori della scuola?
Secondo le proiezioni attuali, l’adeguamento si tradurrà in un amento medio per i docenti di circa 143 € lordi mensili e per il Personale ATA un incremento di circa 104 € lordi mensili.
A queste cifre si aggiungerà l’erogazione degli arretrati per il biennio 2025-2026. Si stima che ogni dipendente possa ricevere, una tantum, una cifra media vicina ai 1.600 € lordi, un conguaglio fondamentale per recuperare il potere d’acquisto eroso negli ultimi mesi.
L’imminente scatto stipendiale non è solo una buona notizia per la liquidità mensile, ma agisce come un moltiplicatore di opportunità finanziarie. Aumentando lo stipendio netto, infatti, cresce proporzionalmente anche la quota cedibile (il cosiddetto “quinto”).
Proprio in questa fase di transizione, i dipendenti pubblici che desiderano realizzare un progetto — dall’acquisto dell’auto alla ristrutturazione casa, fino al consolidamento dei debiti — possono accedere a strumenti finanziari agevolati grazie alle Convenzioni NoiPA.
Esistono due strade principali per ottenere liquidità a tassi protetti, anche in presenza di segnalazioni creditizie o protesti:
- Cessione del Quinto NoiPA: È il finanziamento standard, con una rata che non può superare il 20% dello stipendio netto.
- Prestito in Convenzione (Delega di Pagamento): È la soluzione ideale per chi ha già una cessione in corso o necessita di importi più elevati. In questo caso, la rata complessiva può arrivare fino ai due quinti (40%) dello stipendio, permettendo di ottenere finanziamenti fino a 75.000 euro con piani di rimborso estensibili fino a 10 anni.
Grazie agli accordi diretti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), i tassi applicati sono sensibilmente più bassi rispetto alla media di mercato, garantendo un risparmio concreto sul costo totale del credito.
Attendiamo con forte interesse gli sviluppi negazioli.