martedì, Marzo 24, 2026
15.3 C
Napoli
scrivi qui...
Attualità
tempo di lettura:1 min
158

Scuola, aumenti per Docenti e ATA: +143€ per i docenti, +104€ al personale ATA

Leonardo Iovino
di Leonardo Iovino

Dopo l’apertura ufficiale del tavolo presso l’ARAN lo scorso 11 marzo, cresce l’attesa per gli ulteriori round negoziali. L’obiettivo della delegazione trattante è chiaro: accelerare sulla parte economica del CCNL 2025-2027 per dare ossigeno agli stipendi di oltre 1,3 milioni di dipendenti pubblici, tra personale scolastico, universitario e della ricerca.

 

 

Sul piatto ci sono risorse per 3,3 miliardi di euro, stanziamenti che dovrebbero garantire un incremento retributivo medio del 5,4%. Ma cosa significa concretamente per il portafoglio dei lavoratori della scuola?

Secondo le proiezioni attuali, l’adeguamento si tradurrà in un amento medio per i docenti di circa 143 € lordi mensili e per  il Personale ATA un incremento di circa 104 € lordi mensili.

A queste cifre si aggiungerà l’erogazione degli arretrati per il biennio 2025-2026. Si stima che ogni dipendente possa ricevere, una tantum, una cifra media vicina ai 1.600 € lordi, un conguaglio fondamentale per recuperare il potere d’acquisto eroso negli ultimi mesi.

L’imminente scatto stipendiale non è solo una buona notizia per la liquidità mensile, ma agisce come un moltiplicatore di opportunità finanziarie. Aumentando lo stipendio netto, infatti, cresce proporzionalmente anche la quota cedibile (il cosiddetto “quinto”).

Proprio in questa fase di transizione, i dipendenti pubblici che desiderano realizzare un progetto — dall’acquisto dell’auto alla ristrutturazione casa, fino al consolidamento dei debiti — possono accedere a strumenti finanziari agevolati grazie alle Convenzioni NoiPA.

Esistono due strade principali per ottenere liquidità a tassi protetti, anche in presenza di segnalazioni creditizie o protesti:

  1. Cessione del Quinto NoiPA: È il finanziamento standard, con una rata che non può superare il 20% dello stipendio netto.
  2. Prestito in Convenzione (Delega di Pagamento): È la soluzione ideale per chi ha già una cessione in corso o necessita di importi più elevati. In questo caso, la rata complessiva può arrivare fino ai due quinti (40%) dello stipendio, permettendo di ottenere finanziamenti fino a 75.000 euro con piani di rimborso estensibili fino a 10 anni.

Grazie agli accordi diretti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), i tassi applicati sono sensibilmente più bassi rispetto alla media di mercato, garantendo un risparmio concreto sul costo totale del credito.

Attendiamo con forte interesse gli sviluppi negazioli.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Comunicati Stampa

Pomigliano, industria Leonardo, RSU: “Senza certezze industriali non c’è condivisione”

0
Riceviamo e pubblichiamo: “Senza certezze industriali non c’è condivisione” è...
Cronaca

Pescivendoli in piazza a Napoli: “Meno disinformazione sull’epatite A, ci stanno rovinando”

0
L’epidemia di epatite A si sta espandendo sempre più:...
Politica

Risultati referendum, Auriemma (M5S): “È il segno di un territorio vivo e attento”

0
Riceviamo e pubblichiamo Il risultato del referendum sulla giustizia consegna...
Generali

Stipendi più trasparenti: cosa cambia per lavoratori e aziende

0
L’Unione Europea introduce nuove regole per rendere più chiaro...
Territorio

Somma, studenti del Torricelli in visita allo stabilimento Coca-Cola di Marcianise

0
Somma Vesuviana. Visita PCTO allo stabilimento Coca-Cola di Marcianise:...

Argomenti

Comunicati Stampa

Pomigliano, industria Leonardo, RSU: “Senza certezze industriali non c’è condivisione”

0
Riceviamo e pubblichiamo: “Senza certezze industriali non c’è condivisione” è...
Cronaca

Pescivendoli in piazza a Napoli: “Meno disinformazione sull’epatite A, ci stanno rovinando”

0
L’epidemia di epatite A si sta espandendo sempre più:...
Politica

Risultati referendum, Auriemma (M5S): “È il segno di un territorio vivo e attento”

0
Riceviamo e pubblichiamo Il risultato del referendum sulla giustizia consegna...
Generali

Stipendi più trasparenti: cosa cambia per lavoratori e aziende

0
L’Unione Europea introduce nuove regole per rendere più chiaro...
Territorio

Somma, studenti del Torricelli in visita allo stabilimento Coca-Cola di Marcianise

0
Somma Vesuviana. Visita PCTO allo stabilimento Coca-Cola di Marcianise:...
Politica

Centrodestra annichilito, a Napoli il No è da record: sfondato il 75%

0
  Napoli si conferma la città con la più alta...
Cronaca

Marigliano, blitz contro due ambulanti: sequestrati ortaggi di ogni genere

0
Lotta contro il fenomeno della vendita ambulante abusiva di...
Cronaca

In bilico sul burrone per farla finita, salvataggio eroico dei carabinieri

0
CASTELLAMMARE DI STABIA: Sospeso nel burrone, a centinaia di...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Stipendi più trasparenti: cosa cambia per lavoratori e aziende
Articolo successivo
Risultati referendum, Auriemma (M5S): “È il segno di un territorio vivo e attento”
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996