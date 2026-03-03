Stesa nello Spiniello, giallo nella notte ad Acerra

Sono bastati pochi secondi per trasformare il silenzio della notte in paura. Erano circa le 2.45 quando quattro colpi d’arma da fuoco hanno risuonato nella zona Spiniello ad Acerra, svegliando di colpo decine di residenti.

Prima gli spari, però, sarebbe scattato un allarme. Un suono improvviso che ha preceduto la raffica, quasi a segnare l’inizio di una sequenza rapida e inquietante. Subito dopo, il rombo di un’auto in accelerazione, percepito da più persone, avrebbe segnato la fine dell’episodio. Una scena durata pochissimo ma sufficiente a lasciare sgomento.

Molti abitanti hanno raccontato di essersi alzati di scatto dal letto, cercando di capire cosa stesse accadendo. C’è chi ha pensato a petardi, salvo poi rendersi conto che si trattava di esplosioni ben diverse. Il quartiere, normalmente silenzioso a quell’ora, è rimasto sospeso in un clima di tensione.

Al momento non si registrano feriti né segnalazioni ufficiali di persone coinvolte, ma l’episodio ha inevitabilmente alimentato preoccupazione. Restano da chiarire le motivazioni del gesto e l’eventuale bersaglio dell’azione. L’ipotesi più accreditata è quella di un atto intimidatorio, ma saranno gli accertamenti a fornire risposte definitive.

Nelle prossime ore potrebbero emergere elementi utili attraverso l’analisi delle telecamere presenti nella zona. Intanto, tra i residenti resta il senso di inquietudine per una notte che ha interrotto bruscamente la tranquillità del quartiere Spiniello.