Spari contro un’abitazione nella notte: paura ad Ottaviano 

Ieri sera ad Ottaviano sono stati vissuti attimi di terrore dopo che un soggetto ancora non identificato ha sparato ben 6 colpi di arma da fuoco contro un’abitazione.

È successo in tarda serata, precisamente in via Gabriele D’Annunzio, all’altezza del civico 42, quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti precipitandosi sul luogo dopo la segnalazione.

Era una serata apparentemente tranquilla da quello che hanno raccontato i residenti, quando all’improvviso il boato degli spari ha risuonato per la strada. Nessun ferito, ma tanta paura: ben 6 sono stati i colpi esplosi da ignoti contro la casa, in quella che ha tutta l’aria di un avvertimento. Al momento i carabinieri sono al lavoro per altri accertamenti, servono le immagini delle telecamere per provare ad identificare chi ha sparato. Secondo una prima ricostruzione, infatti, dei sei proiettili esplosi, 3 sono stati indirizzati verso la facciata anteriore e 3 verso quella posteriore.

Fortunatamente al momento dell’accaduto nessuno dei proprietari dell’abitazione è rimasto ferito e non circolavano persone per strada.

Intanto i militari hanno rinvenuto sul luogo due bossoli, poi sequestrati per eventuali accertamenti balistici per risalire al tipo di arma utilizzata. Le indagini continuano: serve ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio per individuare il movente e i responsabili di quello che ha la tutta l’aria di un gesto intimidatorio.