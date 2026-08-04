La magia delle Lucerne e la scienza della terra: il legame tra tradizione ed epigenetica a Somma Vesuviana

SOMMA VESUVIANA – Il borgo antico del Casamale torna a illuminarsi per la Festa delle Lucerne, un appuntamento di straordinaria bellezza che richiama migliaia di visitatori, trasformando i vicoli medievali in un teatro di luci, geometrie e specchi. Ma al di là del fascino estetico ed emotivo che le fiamme accese regalano alla vista, la festa rappresenta un’occasione profonda per riflettere sull’identità del nostro territorio e sul valore inestimabile del suo ecosistema.

Come medico e ricercatrice che vive il ponte scientifico tra la Campania e gli Stati Uniti – attraverso il lavoro con la Temple University e lo Sbarro Health Research Organization di Philadelphia – non posso fare a meno di guardare a questo paesaggio con gli occhi della scienza moderna. La fertilità del suolo vesuviano non è solo un dono della storia e della natura, ma una vera e propria riserva di salute.

Il potere dell’Epigenetica: l’ambiente che “parla” ai nostri geni

Negli ultimi decenni, la genetica molecolare ha superato il vecchio dogma del determinismo secondo cui “siamo scritti nel nostro DNA e nulla può cambiarlo”. Oggi sappiamo che non è così. La branca della ricerca che studia questo fenomeno si chiama epigenetica: la disciplina che analizza come l’ambiente, lo stile di vita e l’alimentazione siano in grado di modificare l’espressione dei nostri geni senza alterarne la sequenza primaria.

In parole semplici: se il DNA è lo spartito musicale, l’epigenetica è il modo in cui la musica viene eseguita. E quali sono i direttori d’orchestra fondamentali? Ciò che mangiamo e l’ambiente in cui viviamo.

Terra fertile, alimentazione sana e salute pubblica

La terra che circonda il Vesuvio, ricca di minerali e micronutrienti unici, produce alimenti ad altissimo valore nutraceutico. Quando ci nutriamo con i prodotti della nostra terra, coltivati nel rispetto dell’ambiente e consumati all’interno di una sana dieta mediterranea, inviamo segnali molecolari precisi alle nostre cellule.

Nutrirsi bene all’interno di un territorio sano significa:

• Attivare geni di protezione: Composti bioattivi presenti nei prodotti locali possono accendere geni legati all’azione antiossidante e antinfiammatoria.

• Prevenire le malattie metaboliche: L’interazione tra cibo di qualità ed epigenetica riduce il rischio di sviluppare patologie croniche come il diabete, l’obesità e le malattie cardiovascolari.

• Tutelare le generazioni future: Gli effetti epigenetici positivi legati alla sana alimentazione e a un ambiente incontaminato possono persino trasmettersi alla prole, ponendo le basi per una comunità più sana nel tempo.

Proteggere la tradizione per tutelare la nostra biologia

La Festa delle Lucerne ci ricorda chi siamo e da dove veniamo. Mantenere accesa quella luce significa anche assumersi la responsabilità di preservare la fertilità del nostro suolo, valorizzare l’agricoltura locale e promuovere una cultura della nutrizione consapevole.

Mentre ammiriamo la bellezza del borgo illuminato, ricordiamo che la vera magia di Somma Vesuviana risiede nel legame profondo tra la terra che calpestiamo, il cibo di cui ci nutriamo e la salute del nostro organismo. La scienza lo conferma: tutelare l’ambiente e mangiare bene non è soltanto uno stile di vita, ma la più potente forma di prevenzione genetica e molecolare che abbiamo a disposizione.

Dott.ssa Teresa Esposito

Specialista in Dietologia Clinica e Malattie del Metabolismo, Specialista in Biochimica Clinica e Genetica Molecolare, Docente presso la Temple University di Philadelphia e Collaboratrice dello Sbarro Health Research Organization (SHRO) di Philadelphia.