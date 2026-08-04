Incidente sul cantiere a Ercolano, operaio muore dopo la caduta

Un grave incidente sul lavoro si è trasformato in tragedia a Ercolano, dove un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato da un edificio durante un intervento di ristrutturazione. L’episodio è avvenuto in via Niglio e ha immediatamente mobilitato soccorritori e forze dell’ordine.

Le prime informazioni indicano che il lavoratore stava eseguendo opere di muratura all’esterno di un appartamento, operando su un balcone situato al quarto piano. Per motivi ancora da chiarire avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto.

I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme. L’ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti e il ferito è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare in condizioni disperate. Nonostante il tempestivo intervento sanitario e i tentativi di salvargli la vita, il 54enne è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ercolano, ai quali è affidata la ricostruzione dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, effettuando i rilievi e verificando tutta la documentazione relativa all’attività lavorativa svolta dall’operaio, così da chiarire se siano state rispettate tutte le prescrizioni previste dalla normativa sulla sicurezza.

La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’esame autoptico, passaggio che potrà fornire ulteriori elementi utili all’inchiesta.

L’ennesimo decesso sul lavoro riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri. La sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia, ha espresso il cordoglio dell’intera città ai familiari della vittima, ribadendo la necessità che venga fatta piena luce sull’accaduto e ricordando come ogni incidente mortale rappresenti un monito sull’importanza della tutela della vita dei lavoratori e del rigoroso rispetto delle norme di prevenzione.