Somma Vesuviana, sospeso il servizio mensa al plesso “Ex Di Sarno”: il Commissario firma l’ordinanza.

SOMMA VESUVIANA – Una sospensione immediata, resa necessaria da lavori urgenti di adeguamento degli ambienti scolastici destinati alla refezione. È quanto stabilito dall’Ordinanza n. 3 del 13 novembre 2025, firmata dal Sub Commissario Prefettizio dott.ssa Corinne Palumbo, che dispone l’interruzione temporanea del servizio mensa nel plesso “Ex Di Sarno”, parte dell’Istituto Comprensivo Bosco–S. Villa–Somma Vesuviana 3.

La decisione arriva a seguito della nota protocollata dalla società Ri.Ca. s.r.l., affidataria del servizio di refezione per l’anno scolastico in corso, e delle risultanze dei verbali redatti dall’Asl Napoli 3 Sud. Dalla documentazione emerge la necessità di procedere con interventi non rinviabili sugli spazi utilizzati per la somministrazione dei pasti.

Le motivazioni dell’ordinanza

Nel testo ufficiale, pubblicato all’Albo Pretorio il 13 novembre, si legge che l’interruzione si rende “indispensabile per consentire l’esecuzione degli interventi di adeguamento degli ambienti scolastici destinati alla refezione”, con riferimento ai locali di via Santa Maria del Pozzo.

La sospensione riguarda esclusivamente il plesso “Ex Di Sarno” e rimarrà in vigore “fino alla conclusione dei lavori”, senza una data precisa di ripristino.

Sono stati informati formalmente: il Dirigente scolastico dell’I.C. Bosco–S. Villa–Somma Ves. 3, la Prefettura di Napoli, la Stazione dei Carabinieri di Somma Vesuviana, il Comando di Polizia Locale.

La circolare della scuola: nuovi orari di uscita per gli alunni

A seguito dell’ordinanza, la dirigente scolastica prof.ssa Rosa Liguoro ha diramato la Circolare n. 50, comunicando alla comunità scolastica l’immediata rimodulazione dell’orario didattico.

Dal 14 novembre 2025, e “fino a nuova comunicazione”, le classi: Scuola dell’Infanzia : usciranno dal lunedì al venerdì entro le ore 13:15.

Scuola Primaria (plesso Ex Di Sarno): Dal lunedì al giovedì uscita alle 13:45.Il venerdì uscita alle 13:15. Tutto il personale docente effettuerà servizio in orario antimeridiano.

La dirigente, nella comunicazione inviata alle famiglie, precisa che il provvedimento recepisce l’ordinanza commissariale e ringrazia “per la fattiva collaborazione”.

Contesto e prossimi passi

Il provvedimento si inserisce nel quadro della gestione commissariale del Comune di Somma Vesuviana, affidata alla dott.ssa Ida Carbone (Commissario Prefettizio) e alla dott.ssa Palumbo (Sub Commissario), come stabilito dai decreti prefettizi dello scorso ottobre.

L’urgenza dei lavori, legati all’adeguamento degli spazi mensa, ha reso necessario l’intervento immediato e la conseguente riorganizzazione delle attività scolastiche.

Non sono al momento noti i tempi di conclusione degli interventi, ma gli uffici competenti assicurano che la sospensione ha carattere temporaneo e strettamente legato all’esecuzione delle opere richieste.

Le famiglie: fra disagi e comprensione

Le modifiche agli orari di uscita generano, come prevedibile, qualche disagio logistico, soprattutto per chi lavora e deve riprogrammare le proprie giornate. Tuttavia, dalle prime reazioni raccolte, prevale il senso di responsabilità verso la sicurezza e la qualità degli ambienti frequentati dai bambini.

L’auspicio è che i lavori possano concludersi in tempi brevi, consentendo il ripristino regolare del servizio mensa.

Intanto, sono previste visite ispettive anche nelle altre scuole del territorio per verificare se i locali adibiti alla refezione scolastica risultano idonei e rispondenti alla normativa vigente.