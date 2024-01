Somma Vesuviana, questione Soficoop, Onda Bianca: “Si faccia chiarezza”

Riceviamo e Pubblichiamo dal movimento politico “Onda Bianca”

Onda Bianca chiede di fare chiarezza sulla questione Soficoop srl in liquidazione, in data

odierna il consigliere di Onda Bianca e Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Somma Vesuviana l’avv. Giovanni Bianco ha depositato presso gli uffici competenti una richiesta di accesso agli atti in merito alla questione del Lodo arbitrale tra Comune di Somma Vesuviana e la Soficoop srl in liquidazione.

Quale forza di opposizione, in un’ottica di trasparenza, vogliamo cercare di rendere

edotti i cittadini su una questione che potrebbe vedere il Comune di Somma Vesuviana

soccombente per milioni di euro.

La richiesta di accesso agli atti sarà propedeutica ad una interrogazione ove chiederemo

agli organi competenti di presentarsi in Consiglio Comunale per riferire ai cittadini:

Cosa ha stabilito il lodo arbitrale;

Quali iniziative ha intrapreso il Comune al fine di veder tutelati i diritti dei cittadini;

Se il Comune di Somma Vesuviana sia in grado di far fronte ad una eventuale richiesta di

risarcimento da parte della Soficoop srl in liquidazione.

Dalla parte dei cittadini.