Somma Vesuviana, la Pizzeria “4 Stagioni” festeggia i suoi primi dieci anni di attività

Somma Vesuviana. La Pizzeria “4 Stagioni” festeggia dieci anni di attività con un assaggio dei suoi stuzzicanti e gustosi prodotti da forno e di rosticceria.

Venerdì 22 dicembre grande festa per la Pizzeria “4 Stagioni” che compie ben dieci anni di attività. Si tratta di un traguardo importante per il titolare Gaetano Nocerino e per sua moglie Maria, i quali, per festeggiare e condividere con tutti questo momento di grande emozione, hanno deciso di organizzare, presso il loro locale di Via Macedonia, una serata di degustazione.

Infatti, la Pizzeria offrirà a tutti i clienti un ricco buffet con la squisita rosticceria mignon e le soffici e fragranti parigine in teglia preparate con cura e passione da Gaetano e dai suoi collaboratori. All’evento, che si terrà a partire dalle ore 19:00, sarà presente anche Don Francesco Feola, parroco della Parrocchia di S. M. di Costantinopoli. La torta verrà realizzata dalla Pasticceria “Romano”, altra importante attività commerciale della zona di Rione Trieste.

Il coraggio di un imprenditore

La Pizzeria “4 Stagioni” nasce dal progetto di Gaetano Nocerino, il quale, dopo aver maturato tanti anni di esperienza anche all’estero nell’ambito dell’arte della pizza napoletana, ha deciso di realizzare il suo sogno aprendo la sua attività in proprio. Con grande dedizione e determinazione Gaetano è riuscito ad inaugurare la sua pizzeria, investendo nel territorio di Somma. Oltre alle pizze di vari gusti cotte nel forno a legna secondo la tradizione napoletana, Gaetano e il suo staff deliziano i clienti della Pizzeria “4 Stagioni” con tanti sfiziosi prodotti di friggitoria e rosticceria: dai crocché e agli arancini, alle parigine e panini rustici. La pizzeria offre anche servizio di asporto e di consegna a domicilio.

Un traguardo importante

Pizzeria “4 Stagioni” è il frutto del duro lavoro e dei sacrifici di Gaetano e della sua famiglia. La pizzeria è arrivata a celebrare una tappa significativa come quella del suo primo decennale, passando anche attraverso il periodo più difficile per i lavoratori del settore della ristorazione, ovvero i mesi di restrizioni e di crisi economica causati dalla pandemia. L’amore per il proprio mestiere e l’unione familiare è da sempre il motore che spinge questa attività.

Infatti, a sostenere Gaetano nel suo lavoro ogni giorno c’è sua moglie Maria. Altre figure importanti per l’imprenditore sommese sono stati i suoi genitori, i quali lo hanno supportato fin dagli inizi della sua carriera. In particolare, il papà di Gaetano, che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno, è sempre stato presente nella pizzeria e ha aiutato tanto il figlio. I dieci anni di “Pizzeria 4 Stagioni” sono, dunque, un tassello della storia di grande coraggio e ambizione imprenditoriale di una famiglia che aspira a raggiungere livelli sempre più alti e altri importanti successi.