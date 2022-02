Somma Vesuviana, “ombre” sul Forum dei Giovani: intervista a Carlo Fraticelli

Il “Forum dei giovani”, fino a quando era attivo, rappresentava per la città di Somma Vesuviana uno strumento essenziale per la partecipazione attiva, politica e sociale di un paese. Intervista al segretario dei Giovani Democratici, Carlo Fraticelli.

Supportato grazie anche ai finanziamenti economici delle Amministrazioni cittadine, il Forum avrebbe avuto il compito di stimolare i giovani alla partecipazione democratica della vita pubblica, contribuendo in particolare alla formazione di un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino, specialmente in un momento in cui la classe politica locale viveva (e vive) di un’ instabilità endemica, che si è sempre tradotta in un dilagante trasformismo e qualunquismo. Compito del Forum, oltretutto, era di presentare non solo delle proposte, ma di promuovere, in special modo, iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, progetti a livello locale, provinciale e regionale. Ai giovani fu fornita anche una sede in via Raimondi, un appartamento confiscato alla camorra, dove potevano esprimersi liberamente su seri argomenti, ivi compreso a riguardo di proposte e di politiche dei Comuni e Città Metropolitane definendo gli obiettivi ed i programmi relativi alle Politiche giovanili di competenza dell’Amministrazione.

Segretario, che cosa è successo al Forum dei giovani?

“Purtroppo, dico purtroppo, prendiamo atto che gli impegni evidenziati sono stati disattesi nel tempo. Si attendevano risposte che non sono mai arrivate. Sono trascorsi circa due anni e nessun incontro all’orizzonte. Le rispettive cariche strutturali, addirittura, più volte convocate dalla locale Commissione Politiche sociali, non si sono mai presentate all’appuntamento; addirittura, per l’intero anno solare 2021 non è mai stata svolta un’ assemblea ufficiale, condizione minima prevista dallo statuto”.

Che cosa, in particolare, vuole contestare?

“Circa 2 anni fa, fu indetto dal Forum un contest fotografico, molto pubblicizzato all’ epoca dall’ Amministrazione cittadina, con in palio la vittoria di una macchina fotografica dal valore di oltre 500€ e con annesso dj set e buffet all’evento. Il tutto doveva essere organizzato nella splendida location del Castello d’Alagno. All’ epoca, la cifra stanziata per l’intero evento fu di 2.000 euro, come ci attesta la determina n. 419 del 31/12/2019. Quell’evento, comunque, non si è mai svolto e ne tantomeno si conosce attualmente la destinazione della somma stanziata”.

Che ci dice sulla sede di via Raimondi?

“La ristrutturazione della sede di via Raimondi, confiscata alla camorra, è costata alle casse della Regione Campania la somma 45.000€. Sono spese dei cittadini, ma, nonostante ciò, non avviene una riunione o un incontro, dicevo, da oltre due anni. Essendo questo uno dei periodi più difficili della storia, soprattutto per noi giovani, questi strumenti potrebbero essere a disposizione della collettività e vanno assolutamente utilizzati”.

C’è stato qualche amministratore che si è impegnato per questa causa?

“L’unico amministratore coinvolto nella causa Forum è stato il consigliere Dott. Salvatore Rianna: l’unico che non solo ci ha fornito risposte in merito alla questione, ma si è impegnato con una sua interrogazione consiliare a porre all’epoca le seguenti informazioni, che vale la pena ricordare:

quale dipendente comunale avesse accompagnato i nuovi responsabili del forum nella sede di via Raimondi; se nella visita alla sede fosse stata redatta una relazione circa lo stato dell’immobile e soprattutto se al momento che era stato lasciato libero dai predecessori fosse stata redatta una relazione circa lo stato in cui lo avevano lasciato; quale dipendente avesse consegnato le chiavi dell’immobile al presidente del Forum e se ve ne sia lasciata traccia scritta di questa consegna.

Un plauso, quindi, al consigliere Rianna sempre attento ad una questione per noi molto importante: la trasparenza”

Che cosa chiedete agli enti preposti?

“I Giovani Democratici di Somma Vesuviana chiedono che il Forum dei giovani venga sciolto o che i dirigenti si dimettano. Solo in questo modo si potranno indire nuove elezioni per il rinnovo assembleare. Chiediamo, oltretutto, all’Amministrazione cittadina quale sia stata la destinazione della somma stanziata (2.000 euro) nella determina n. 419 del 31 dicembre del 2019. Noi, certamente, continueremo il nostro scopo accanto agli altri giovani. Tutti, comunque, hanno bisogno di uno spazio appropriato. Un nostro progetto, in particolare, intende qualificare gli spazi dell’antico archivio storico cittadino in San Domenico. I giovani devono rappresentare il riferimento principale della futura politica locale”.