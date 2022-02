Marigliano, il ministero dell’Interno dà l’ok per il nuovo look alla villa comunale

Marigliano, il ministero dell’Interno approva il progetto per rifare il look alla villa comunale

Il sindaco Peppe Jossa: “Il parco comunale diventerà più bello e sicuro. Un milione di euro per l’ennesimo progetto giudicato vincente”

A giugno la candidatura del progetto per ottenere le risorse che il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione per le operazioni di rigenerazione urbana per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Ieri la notizia dell’approvazione della proposta presentata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa e del finanziamento che vale un milione di euro.

Risorse che serviranno a riqualificare gli spazi della villa comunale ed a rafforzarne la funzione di luogo dove poter trascorrere momenti della giornata all’aria aperta.

“Dopo anni di attese e di promesse mancate – afferma il sindaco Peppe Jossa – colmiamo un vuoto e manteniamo gli impegni assunti con i nostri i cittadini in campagna elettorale per migliorare la qualità della vita della comunità. Abbiamo concentrato i nostri sforzi verso il recupero delle risorse necessarie per migliorare le strutture esistenti e gli spazi comuni. Un impegno quotidiano che sta portando i frutti sperati”.

“Il progetto di rigenerazione della Villa Comunale costituisce un’occasione unica – sottolinea l’assessora alla pianificazione territoriale ed al Pnrr, Anna Terracciano che ha proposto il progetto – per restituire ai cittadini un parco urbano di grande qualità, vivibilità e funzionalità, profondamente ancorato alla storia della città, in cui saranno presenti nuovi spazi aperti e continui per la socialità e il tempo libero, maggiori aree a verde per migliorare la qualità dell’ambiente urbano, nuovi arredi e illuminazioni per un miglior comfort e sicurezza nel centro città”.