Somma Vesuviana, modifica orari ZTL, il malcontento degli esercenti: “Avevamo chiesto un tavolo di confronto”

L’amministrazione Comunale ha annunciato che dal primo Aprile cambieranno gli orari della ZTL al Casamale. La notizia non è stata accolta favorevolmente dagli esercenti che, ad oggi, ancora non hanno ricevuto una risposta alla Pec inviata il 15 Marzo scorso al Sindaco e al vice sindaco. “Avevamo chiesto- spiegano gli esercenti del borgo- un tavolo di confronto per raggiungere un comune accordo, ma a quanto pare la nostra opinione non conta visto che non si sono degnati neppure di rispondere se non via social. Eravamo in attesa di un incontro per discutere e trovare una soluzione al problema principale, ovvero il parcheggio, invece l’amministrazione ha deciso autonomamente”

Di seguito il testo della Pec

Oggetto: istituzione ZTL quartiere Casamale l’Ordinanza Sin cambieranno glia riradacale N. 38 del 06.03.2025

Vista l’Ordinanza Sindacale N. 38 del 06.03.2025 – Attivazione in esercizio dal giorno 08/03/2025 dei varchi telematici di controllo della ZTL “Borgo Rione Casamale”;

Gli esercenti del quartiere, in uno spirito di collaborazione e di concertazione con l’amministrazione, in quanto è bene sottolineare ancora una volta la loro propensione all’attivazione della suddetta ZTL,

chiedono

la rimodulazione dei iorni r degli orari di seguito indichiamo una Nostra proposta:

Venerdì dalle ore 20:00 alle ore 7:00;

Sabato dalle 20:00 alle ore 7:00;

Domenica dalle ore 10:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

un tavolo di concertazione con il Sindaco e l’assessore con delega del provvedimento; al quale devono essere invitati tutti i soggetti che vivono ed operano nel Borgo Casamale una rappresentanza dei cittadini residenti, associazioni di volontariato, la scuola, la comunità Parrocchiale, così come previsto per legge prima dell’avvio di un simile provvedimento;

L’attivazione del parcheggio a servizio dei residenti e degli avventori delle attività commerciali, che doveva essere “conditio sine qua non” per l’attivazione stessa;

Una adeguata segnaletica;

Un reale valorizzazione del decoro del quartiere;

gli esercenti