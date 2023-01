Somma Vesuviana, messa a S.M. a Castello: navetta gratuita per gli anziani

Somma Vesuviana. È partita ieri l’iniziativa di preghiera per le persone anziane promossa dalla Diocesi di Nola presso il Santuario S. Maria a Castello. Si tratta di un’occasione che offre la possibilità di ritrovarsi insieme “alle persone più anziane a pregare insieme la Madonna di Castello per le loro necessità e per quelle di tanti ammalati, soli e smarriti”. Nel corso di questi cinque appuntamenti mensili, dopo la preghiera al S. Rosario, si svolgerà la celebrazione Eucaristica con il sacramento dell’unzione.

Per permettere a tutte le persone anziane che desiderano partecipare alla Messa di raggiungere il Santuario , l’Associazione Santa Maria a Castello e la Scuola Guida Coppola hanno messo a disposizione un bus navetta gratuito. Gli appuntamenti si svolgeranno da gennaio ad aprile. Grazie al gesto altruistico dell’Associazione Santa Maria a Castello e della Scuola Guida Coppola, le persone anziane potranno raggiungere il Santuario nella maniera più confortevole e agevole possibile. In questo modo si consentirà loro di vivere un momento di aggregazione e condivisione che possa alleviare le loro sofferenze, affidando la propria età e le proprie paure alla Madonna di Castello attraverso la preghiera.