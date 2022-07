Somma Vesuviana, lunedì 1 agosto il primo Consiglio comunale dell’era Di Sarno bis

Convocato alle 9,30 di lunedì 1 agosto il primo consiglio comunale della seconda amministrazione Di Sarno. I consiglieri eletti il 12 giugno scorso si insedieranno e il sindaco Salvatore Di Sarno presterà giuramento. All’ordine del giorno l’elezione del presidente del consiglio comunale e dei vicepresidenti nonché la presa d’atto dei capogruppi consiliari.

Sarà in quella sede che Di Sarno presenterà la sua nuova giunta.

Saranno inoltre eletti i componenti della commissione elettorale comunale e quelli per la commissione per l’aggiornamento dell’albo giudici popolari.

Gli ultimi due punti prevedono un’integrazione allo Statuto comunale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.