Poggiomarino, crisi Primula: “Lavoratori senza stipendio da mesi”

Primula, la denuncia di Raiola “ lavoratori e lavoratrici lasciati nell’insicurezza dello stipendio da mesi”

“LA Primula srl Centro di riabilitazione di Poggiomarino Napoli” le Lavoratrici e Lavoratori ,da tempo perdurano nell’insicurezza dello stipendio, un mese fa hanno percepito una parte della mensilità di Marzo 2022. Ascoltata la dirigenza, ci ha manifestato che il problema è l’Asl 3sud, la quale non invia i mandati di pagamento alla Società e quest’ultima riscontra enorme difficoltà nel mantenere costante le retribuzioni.

Da tempo queste Lavoratrici e Lavoratori vivono in questo stato di insicurezza e paure, trasportandolo nelle loro famiglie.

Oggi dove si chiede l’aumento del salario, la diminuzione delle tasse, questa società lascia i suoi dipendenti senza salario.

Ci rivolgiamo ancora una volta alle Istituzioni Locali,Regionali e Nazionali ad intervenire nella risoluzione di questo grave problema.

Se il vero problema è l’Asl Napoli 3sud esca tutto allo scoperto e ridate dignità alle Lavoratrici e ai Lavoratori.

L’aumento di tutti i prodotti per la crisi in Ucraina, ha aumentato le difficoltà economiche di chi percepisce un salario, figuriamoci di chi non riceve il suo stipendio, guadagnato con impegno, serietà e passione e si trova ad affrontare le difficoltà familiari ed economiche.

Non cerchiamo il colpevole ma la risoluzione immediata del problema.

Segreteria Provinciale

F.A.I.L.S. Conf.s.a.f.i.

Luigi Raiola