Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

Di Sarno: “Alimentato da energia green, il rilevatore ringrazia quando l’automobilista rispetta il limite della velocità. In questo modo ci ricorda che non dobbiamo mettere a repentaglio la nostra e la vita degli altri. Pochi mesi fa proprio in Via Circumvallazione morì un povero operaio di rientro dal lavoro”.

Tecnologia a LED con pubblica illuminazione nuova, manto stradale nuovo, rotonda nuova in località Macedonia con tecnologia verde, nuova segnaletica stradale.

D’Avino: “Continueremo a puntare sulla sicurezza dei cittadini. Lungo via Circumvallazione abbiamo ora anche un rilevatore di velocità, in Via Macedonia che è collegata alla stessa strada esterna, abbiamo realizzato una rotonda nuova la cui segnaletica notturna è alimentata da tecnologia green”.

“A Somma Vesuviana arriva il rilevatore “gentile” di velocità. Due le particolarità: alimentato con energia pulita e ringrazia l’automobilista quando rispetta le norme, dunque quando viaggia nei limiti di velocità. Lo abbiamo installato lungo un asse viario estremamente importante quale quello della Circumvallazione che collega da una parte Somma Vesuviana a Sant’Anastasia e dall’altra Somma Vesuviana ad Ottaviano congiungendosi con le rispettive strade interne. Sembra una banalità, ma è un’azione semplice che riesce a creare un dialogo costruttivo tra il cittadino e le istituzioni. La stessa parola “grazie” è scomparsa quasi dall’uso comune ed invece la fretta e la velocità non devono farci dimenticare il rispetto per gli altri e per la vita. Sulla stessa Circumvallazione abbiamo anche realizzato due rotonde nuove di cui una in località Macedonia e l’altra in località Pomintella. Quella di Macedonia è con pannelli alimentati da energia green. Oltre al rilevatore di velocità abbiamo realizzato una pubblica illuminazione a LED, in via di completamento. Qualche mese fa proprio in via Circumvallazione morì un giovane operaio mentre era di rientro a casa ed io vorrei dedicare a lui lo sforzo fatto dalla mia Amministrazione. Avevo promesso che quella strada sarebbe stata messa in sicurezza e lo abbiamo fatto grazie all’impegno dell’Assessore alla Viabilità, Sergio D’Avino, dell’allora Assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Prisco e dell’attuale Assessore ai Lavori Pubblici, Ciro Cimmino e del Comandante del Corpo dei Vigili Urbani, Claudio Russo che ha portato avanti il progetto sulla sicurezza stradale in modo davvero egregio”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana comune del napoletano.

Un asse viario importante messo in sicurezza. In campo tecnologia innovativa con segnaletica ad energia verde sulla rotonda di Macedonia, e ad energia verde è anche il rilevatore di velocità installato su Via Circumvallazione.

“Avevamo promesso ai cittadini una Somma Vesuviana sempre più sicura e lo stiamo facendo. Abbiamo installato decine e decine di telecamere in più punti della città ma ora mettiamo anche i rilevatori di velocità. In questo caso si tratta di un rilevatore “gentile” che ringrazia l’automobilista quando rispetta le norme – ha affermato Sergio D’Avino, assessore alla Viabilità e alla Polizia Municipale di Somma Vesuviana – e sanziona invece quando la legge non viene rispettata. Il contrasto alla velocità è fondamentale per garantire la vita delle persone. Ed allora in Via Circumvallazione che spesso veniva scambiata per autostrada abbiamo messo dossi, dissuasori ed ora c’è anche un rilevatore ad energia solare. Abbiamo e stiamo ancora eliminando gli incroci pericolosi. Ad esempio in località Macedonia che è collegata alla Circumvallazione, abbiamo installato un impianto in grado di accumulare energia solare durante la giornata per poi attivarsi al calare della sera e rendere ben visibile la segnaletica su una rotonda completamente nuova. E’ la stessa tecnologia installata sulle piste dell’aeroporto di Fiumicino a Roma per consentire il passaggio di mezzi di soccorso. E’ un impianto dotato di tecnologia innovativa, all’avanguardia. Il consumo di energia è anche a costo zero per la comunità, in quanto l’intero impianto è alimentato dall’energia solare. Inoltre, aggiungo che trattasi di tecnologia a led. Un grande ed innovativo lavoro reso possibile grazie alla collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale”. Lo ha affermato Sergio D’Avino, assessore alla Viabilità e alla Polizia Municipale di Somma Vesuviana.

(FONTE FOTO:RETE INTERNET)

[wp_bannerize group="inline" random="1" limit="1"]