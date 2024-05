Scisciano, il Comune intitola una strada ad Ayrton Senna

Scisciano celebra il grande campione di Formula Uno con una strada intitolata a lui. Il suo bisnonno emigrò in Brasile proprio dal piccolo paese campano.

Ayrton Senna, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, nonché una delle figure più rappresentative e iconiche della Formula 1 e dell’automobilismo in generale, ha origini italiane attraverso vari rami del suo albero genealogico. Infatti, la famiglia del pilota brasiliano, scomparso tragicamente a Imola il 1° maggio di 30 anni fa, ha legami con la città di Siculiana, in provincia di Agrigento, e con la città di Porcari, nella piana di Lucca.

Il bisnonno di Senna originario di Scisciano

Ma nelle vene del grande campione scorreva anche sangue napoletano. Infatti, il bisnonno di Ayrton, che si chiamava Luigi Sena o Di Sena, era originario di Scisciano, piccolo paese in provincia di Napoli. L’uomo, nato il 5 novembre 1869, era figlio di Antonio Sena e Concetta Ardolino, entrambi residenti a Scisciano. Ed è proprio dalla cittadina nell’agro nolano che, alla fine del 1800, il signor Luigi partì come emigrante in cerca di un futuro lavorativo migliore, per poi stabilirsi nello Stato brasiliano di Espirito Santo, in particolare nella città di Cachoeiro de Itapemirim. A Castelo, il 13 dicembre 1896 Luigi sposò Giovanna Maria Magro, originaria della Sicilia, e insieme si trasferirono a San Paolo. Il cognome dei coniugi fu poi “ribattezzato” in Senna, diventando quello del celebre fuoriclasse della Formula 1.

Le parole del Sindaco Ambrosino

Ora a Scisciano vogliono dedicare a Senna, in occasione del trentesimo anniversario della sua morte, una strada. Quest’ultima sarà in una traversa di Via Torre, luogo dove con grande probabilità viveva la famiglia Sena. Così il Sindaco di Scisciano, Antonio Gladenoro Clavino Ambrosino, ha annunciato l’intitolazione della strada al pilota: “Siamo sempre stati orgogliosi di avere dato i natali al bisnonno di una figura come quella di Ayrton ed è arrivato il momento di concretizzare questo sentimento con un atto visibile e che resti: una strada col suo nome. È una idea che vogliamo realizzare. E ci farebbe piacere se qualcuno della famiglia Senna venisse da San Paolo a Scisciano per la cerimonia. Quella strada per noi rappresenterà soprattutto un’incredibile storia che è partita proprio da qui…un vanto per la nostra comunità”.

