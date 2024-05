Somma Vesuviana, boato nella notte al Casamale: sarebbe esplosa un’auto

Somma Vesuviana. Boato nella notte spaventa i cittadini. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe esplosa un’automobile con impianto a gas.

Paura per i cittadini di Somma Vesuviana. Infatti, intorno alle 3:00 della scorsa notte, un boato è stato sentito chiaramente in diverse zone della città, in particolare nel Borgo Casamale, centro storico della città. Subito dopo molte persone hanno sentito anche il suono di sirene. Dalle prime ore di questa mattina si sono susseguiti, attraverso i gruppi Facebook di Somma, tantissimi commenti e post in cui si cercava di capire la causa del fortissimo rumore.

Le prime ipotesi

Le ipotesi avanzate dai cittadini sono state diverse. C’è chi ha pensato si trattasse di una bomba, chi al crollo di un palazzo, chi, invece, nella notte è uscito fuori dalle proprie abitazioni pensando che stesse avvenendo addirittura l’eruzione del Vesuvio. Quando, poi, è giunta la notizia di una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 registrata nella zona dei Campi Flegrei, si è pensato che il boato fosse legato a questo. Solo in tarda mattinata si è appresa la possibile causa dello spaventoso rumore. Infatti, secondo fonti non ancora verificate, pare che in Vicolo Cuonzolo al Casamale sia esplosa un’auto a gas. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Marigliano e i Pompieri. Fortunatamente, l’esplosione non ha provocato danni e non ci sono stati feriti.

