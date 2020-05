Con decreto di oggi, già pubblicato all’albo pretorio del Comune di Somma Vesuviana, il sindaco Salvatore Di Sarno ha revocato tutti i componenti la giunta municipale assumendo ad interim tutte le deleghe.

Le motivazioni ufficiali sono contenute nel decreto: “Appare necessario ed inderogabile provvedere a dare un maggiore e concreto impulso all’attività politico – amministrativa dell’Ente, con l’obiettivo di portare a definizione le attività e i progetti previsti nel programma elettorale presentato agli elettori”.

Si evidenzia poi che “in seno alla maggioranza si è venuta a determinare una situazione che richiede una verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione politica amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di fine mandato”.

La nuova giunta dovrebbe vedere la luce entro breve, anche se pare che al tavolo di maggioranza ci siano resistenze e veti tali che potranno determinare una non facile risoluzione. Presto andrà in assise il bilancio comunale e probabilmente sarà in quella sede che il nuovo esecutivo sarà presentato. Tra i nomi circolati, tra smentite e conferme, per la nuova giunta ci sarebbero quelli di Sergio D’Avino, attuale consigliere comunale, quello di Salvatore Esposito, al momento capogruppo dei Verdi e di altri nomi noti in città. Il problema più spinoso sarebbe al momento quelle delle necessarie “quote rosa” ancora in forse.