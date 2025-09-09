Somma Vesuviana, il Palio 2025 ai nastri di partenza con la benedizione del Vescovo

Riceviamo e pubblichiamo

Grande fermento e attesa per la rievocazione storica medievale del Palio di Somma Vesuviana che si terrà sabato 13 settembre: dopo due anni ritorna il vescovo Monsignor Francesco Marino per la benedizione di questa edizione che ha per titolo “La Somma speranza”.

Il Vescovo avrà parole molto importanti da dire ai giovani, che con grande impegno realizzano questa manifestazione e ovviamente a tutta la cittadinanza sommese.

Queste le parole del parroco Don Nicola De Sena: “La presenza del nostro vescovo Francesco per l’inaugurazione del Palio di Somma Vesuviana è una gradita conferma dell’impegno ecclesiale che il Centro Vita manifesta dalla sua nascita e che trova nella vicinanza del vescovo di Nola una costante, a partire dal compianto Mons Umberto Tramma. La presenza del pastore della nostra Chiesa non è un atto formale o un ospite illustre in più da aggiungere al parterre della serata, ma un segno concreto del riconoscimento diocesano del Palio, che da 33 anni, con i giochi e con le altre iniziative sociali (soprattutto l’educazione alla pace delle giovani generazioni) porta un fondamentale contributo alla crescita umana del nostro territorio”.

“Una presenza che segnala la grande vicinanza del Vescovo alla nostra città di Somma” – afferma Giuseppe Auriemma, Presidente del Comitato e iniziatore insieme ai giovani dell’esperienza del Palio di Somma- “Abbiamo bisogno delle Sue parole per dare speranza alla nostra gente e al nostro territorio ai giovani, qui vive una comunità cittadina che vuole rinascere nell’amore e amicizia tra tutti. Il Palio si unisce alle parole e all’impegno dei Parroci Don Nicola De Sena e Don Rolando Liguri: è tempo di Resurrezione, di Unità e di Pace”. Chiara Lubich, fondatrice dei Giovani per un Mondo Unito dei focolari e ispiratrice ideale della nascita del Palio, nel 2000 scrisse ai giovani del Palio di Somma: “nel mondo è sepolto un Dio che vuole risorgere nell’amore”.

Appuntamento a sabato sera per una serata che resterà nei cuori e nella storia di Somma Vesuviana.