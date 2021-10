Somma Vesuviana, Guido Sarnataro entra ad Amici 2021

Da Somma Vesuviana ad Amici di Maria De Filippi: il giovane ballerino Guido Sarnataro inizia la sua nuova avventura.

SOMMA VESUVIANA – È sommese il 26enne Domenico Guido Sarnataro, giovane ballerino di danza classica che proprio oggi ha vinto l’ennesima sfida del suo lungo percorso accademico solcando ufficialmente la porta della Scuola di Amici di Maria De Filippi. Nonostante la giovane età, anni e anni di studi, formazione ma soprattutto grandi soddisfazioni hanno caratterizzato la vita di Guido. Ed è proprio da Somma Vesuviana che alla tenera età di 4 anni è iniziata la sua brillante carriera presso la nota Scuola Percorsi di Danza del Maestro Angelo Parisi. Un lungo percorso, intenso e sacrificato, che gli ha consentito di spiccare definitivamente il volo dopo 13 anni di formazione.

Da quel momento in poi, infatti, una carriera tutta in salita: Svizzera, Olanda, Stati Uniti d’America. Insomma, il giovane Guido non si è mai fermato, perfezionando la sua formazione artistica presso le migliori accademie di danza del mondo. Nel 2013, infatti, è stato accettato al Ballet Schule Theatre Basel di Basilea, in Svizzera, dove ha studiato per 4 anni. Ha poi continuato la sua formazione per un anno ad Amsterdam presso il Dutch National Ballet Academy Training Program, passando poi in California al San Francisco Ballet Training Program e infine all’accademia Tulsa Ballet. Il suo talento nella danza classica gli ha permesso di vincere numerosi concorsi come solista ed ensemble. La sua professionalità è stata riconosciuta e premiata anche in Italia, al noto talent show di Amici di Maria De Filippi. Con la sua interpretazione di Fiamme di Parigi è riuscito a vincere la sfida giudicata dal Maestro esterno Kledi Kadiu, entrando a far parte ufficialmente della squadra di Amici.

“Ho appena appreso, con gioia, che il giovane Guido Sarnataro di Somma Vesuviana, formatosi presso Percorsi di danza del maestro Angelo Parisi, è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Caro Guido, ti auguriamo con tutto il cuore di poter superare qualsiasi altra sfida con la stessa grinta e di raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Somma Vesuviana è con te!” l’augurio del Sindaco Di Sarno.

Da parte nostra un grande in bocca al lupo a Guido per questa nuova esperienza.