Marigliano, sindaco lancia appello per Gaza: “Sta morendo di fame”

Il sindaco di Marigliano Gaetano Bocchino aderisce all’appello “Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio”

Il sindaco di Marigliano, Gaetano Bocchino, aderisce, insieme con l’amministrazione comunale, all’appello “Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio”.

Un’adesione alla quale si è aggiunta quella delle comunità parrocchiali della città: domani, domenica 27 luglio, alle ore 22.00, le campane delle chiese di Marigliano risuoneranno, infatti, per lanciare un messaggio di solidarietà con la popolazione di Gaza. Nello stesso momento a piazza Municipio ci saranno le auto con le sirene ed i lampeggianti accesi della polizia locale e dei nuclei di protezione civile della città.

“La pace deve essere perseguita ad ogni latitudine, in ogni momento ed in ogni circostanza. Ciascuno di noi ha la responsabilità di invocarla, di favorirla e soprattutto di praticarla. Ecco perché è importante non restare in silenzio”, afferma il sindaco di Marigliano Gaetano Bocchino che il 24 giugno scorso, pochi minuti dopo la sua proclamazione, espose la bandiera della pace fuori la finestra del suo ufficio in municipio.