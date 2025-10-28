Somma Vesuviana, eccellenze del Majorana premiate al “Comolake Digital Innovation Forum” a Cernobbio

Riceviamo dal Prof. Emanuele Coppola e volentieri pubblichiamo

Due giovani talenti dell’ITIS “Ettore Majorana” di Somma Vesuviana sono stati protagonisti al prestigioso “Comolake Digital Innovation Forum”, tenutosi nei giorni scorsi nella splendida cornice di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. Gli studenti, Michele Esposito ed Emanuele Picariello, sono stati invitati all’importante evento internazionale per ritirare una borsa di studio istituita dall’ingegnere Antonio La Gatta. Si tratta di un bel gesto che crea un ponte tra le generazioni e premia l’impegno dei giovani nel campo tecnico-scientifico. L’ingegnere La Gatta, che ha ideato il premio, è infatti un ex alunno proprio dell’istituto vesuviano.

Partito da Somma Vesuviana, oggi è un affermato esperto di innovazione tecnologica. Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica, ha costruito una carriera di rilievo, arrivando a sviluppare brevetti in campi diversi, dall’energia ai dispositivi medici, e collaborando con realtà importanti come Ferrari ed ENEA. Il legame dell’ingegnere con il forum di Cernobbio non è casuale. L’ingegnere ricopre infatti il ruolo di Responsabile della ricerca scientifica per la Fondazione Innovazione Digitale, l’ente che promuove proprio il “Comolake Digital Innovation Forum”. Il forum, svoltosi tra il 14 e il 17 ottobre 2025, è un appuntamento di rilievo dove si discute del futuro della tecnologia, tra intelligenza artificiale, quantum computing e transizione digitale.

La consegna della borsa di studio ai due studenti del Majorana in questa sede non è stata solo una cerimonia, ma un simbolo: un incoraggiamento, da parte di chi ha già percorso quella strada, a continuare a studiare e a innovare, partendo proprio dai banchi di scuola di Somma Vesuviana. È pienamente centrato così uno degli obiettivi del lavoro della commissione per la valorizzazione delle eccellenze dell’ITIS E.Majorana formata dalle professoresse Carolina Romano ed Ermelinda Vernieri. Ai seguenti link la rassegna stampa dell’evento:

https://www.adnkronos.com/economia/comolake-awards-2025-assegnate-targhe-e-premi-speciali-ad-aziende-e-startup_67PVOfJgeYSVqlpvNwmQVV

https://www.ansa.it/ansacom/notizie/economia/ComoLake/2025/10/17/premiati-a-villa-erba-i-vincitori-dei-comolake-awards-2025_beed811e-ad85-45dc-a241-9bd44f59c878.html