Somma Vesuviana, covid, aumentano i positivi in città

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

Salvatore Di Sarno : “Prestiamo attenzione e rispettiamo le regole, rischiamo chiusure. Abbiamo 18 nuovi positivi”.

“A Somma Vesuviana 18 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Attualmente siamo a 112 positivi attivi e 70 in sorveglianza sanitaria. La buona notizia è che registriamo anche 16 guariti. Sto effettuando anche un monitoraggio della situazione nelle varie platee scolastiche. Abbiamo 5 positivi nella platea scolastica della Scuola Media Statale San Giovanni Bosco – Summa Villa, 5 positivi nella platea scolastica del Terzo Circolo Didattico e 3 positivi nella platea scolastica del Liceo Scientifico. I casi sono stati già isolati. Inoltre per alcuni si tratta di persone che arrivano da fuori Somma Vesuviana. Invito la popolazione al rispetto delle regole perché i rischi poi ricadono soprattutto su figli ed anziani. A Somma Vesuviana, al momento stiamo adottando la linea di mantenere le scuole aperte con la didattica in presenza perché la scuola ha rappresentato molto per questi ragazzi nel ritorno alla socializzazione. E non è giusto che sia la scuola a pagare per il comportamento sbagliato degli adulti.

Dobbiamo vaccinarci noi adulti e vaccinare i bambini. Ricordo che come da ordinanza regionale, dal 23 Dicembre e fino all’1 Gennaio è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto nel rispetto del distanziamento. Nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento. Resta l’obbligo della mascherina all’aria aperta nei centri urbani, piazze, se si è in coda, nei mercati, fiere e trasporto. Dunque rispettiamo le regole al fine di tutelare la salute di tutti e di evitare altre misure più restrittive”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.