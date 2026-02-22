domenica, Febbraio 22, 2026
16.3 C
Napoli
scrivi qui...
Attualità
tempo di lettura:1 min
136

Somma Vesuviana, comunali: si brulica in cerca di accordi e di candidati

Carmela D'Avino
di Carmela D'Avino

A Somma Vesuviana siamo a fine febbraio, l’aria profuma di primavera… ma di candidati, per ora, ne sboccia uno solo. Mentre la città si prepara alle prossime comunali, l’unico ad aver ufficializzato la propria candidatura è Peppe Nocerino, che ha rotto gli indugi e ha deciso di metterci nome, cognome e faccia. Per il resto, il panorama politico locale sembra avvolto in una nebbia degna del Vesuvio nelle mattine d’inverno.

Ufficialmente tutto tace. Ufficiosamente, invece, il silenzio è rumorosissimo.
Si parla — sottovoce, ovviamente — di tavoli convocati e aggiornati, di incontri “casuali” che casuali non sono, di alleanze che nascono la mattina e si sciolgono nel pomeriggio. Tavoli che si incontrano, si scontrano e, a volte, rischiano pure di rompersi. C’è chi si manda messaggi in codice, chi affida il proprio pensiero a proverbi sibillini e chi preferisce comunicare attraverso foto in posa, strategicamente pubblicate sui social.

E sui social, appunto, il popolo digitale non risparmia critiche. Si invoca il cambiamento come se fosse una consegna urgente. “Basta con il passato”, “Serve una svolta”, “Somma merita di più”. Il problema è che, al momento, il cambiamento sembra ancora in fase di caricamento.
La sensazione è quella di una partita a scacchi giocata dietro le quinte, dove nessuno vuole scoprire troppo presto le proprie mosse. Si studiano gli avversari, si contano le pedine, si pesa ogni parola. Intanto, però, il calendario va avanti e la città resta in attesa di capire chi davvero scenderà in campo.

In questo scenario, girano altri nomi noti come Antonio Granato, Carmine Mocerino , Celestino Allocca ma  questi ultimi non escono ancora allo scoperto e preferiscono restare ancora dietro il sipario. E nella politica locale, dove spesso tutto è noto ma nulla è ufficiale, non è un dettaglio da poco.

Somma Vesuviana, intanto, osserva. Con un misto di curiosità, scetticismo e un pizzico di ironia. Perché qui, si sa, la politica è una cosa seria. Ma a volte sembra anche una commedia dell’arte, con maschere che cambiano ruolo a seconda della scena.
Il cambiamento? Per ora è una parola molto usata e ancora poco vista. Ma la campagna elettorale è lunga, e a Somma Vesuviana, si sa, il copione può cambiare anche all’ultimo atto.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Somma, rapina choc sulla 268: assaliti dai banditi al distributore

0
  Notte di paura a Somma Vesuviana, dove due persone...
Prima pagina

Morte del piccolo Domenico, avviso di garanzia per sei sanitari

0
La procura di Napoli ha notificato un avviso di...
Generali

Per non essere trattato come un “pollo” dai politici, mangia carne di pollo. Breve storia del pollo

0
 “Pollo” nel gioco della metafora non è un complimento:...
Riavvolgi il Futuro

Tra Mito e Concezione della Musica: l’aulòs e la lyra

0
Benvenuti al quinto appuntamento di 'Riavvolgi il futuro'. Qualche...
Attualità

PERstradaPERcaso, il miracolo delle mani giuste: dalla paura alla gratitudine

0
“San Genna’… pienzace Tu” — e Lui non se...

Argomenti

Cronaca

Somma, rapina choc sulla 268: assaliti dai banditi al distributore

0
  Notte di paura a Somma Vesuviana, dove due persone...
Prima pagina

Morte del piccolo Domenico, avviso di garanzia per sei sanitari

0
La procura di Napoli ha notificato un avviso di...
Generali

Per non essere trattato come un “pollo” dai politici, mangia carne di pollo. Breve storia del pollo

0
 “Pollo” nel gioco della metafora non è un complimento:...
Riavvolgi il Futuro

Tra Mito e Concezione della Musica: l’aulòs e la lyra

0
Benvenuti al quinto appuntamento di 'Riavvolgi il futuro'. Qualche...
Attualità

PERstradaPERcaso, il miracolo delle mani giuste: dalla paura alla gratitudine

0
“San Genna’… pienzace Tu” — e Lui non se...
Comunicati Stampa

Il cordoglio dell’amministrazione di Nola alla famiglia del piccolo Domenico

0
Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Nola Il Comune di...
Comunicati Stampa

Premio “Carmine Alboretti”, terza edizione: memoria, territorio e futuro del giornalismo. Premiato Massimo Corcione, già direttore di Sky Sport

0
La terza edizione del Premio giornalistico nazionale “Carmine Alboretti”,...
Cronaca

Addio Domenico, il bimbo di Nola é morto

0
  La notizia è arrivata come un colpo improvviso: Domenico...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Somma, rapina choc sulla 268: assaliti dai banditi al distributore
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996