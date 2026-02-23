Note d’Arte torna da Casa Sanremo: tre giorni di danza e una finalissima conquistata

La scuola di Casalnuovo diretta da Mia Mele protagonista dal 13 al 15 febbraio a Casa Sanremo. Tra stage con professionisti e la coreografia “Bolliwood” volata in finale a Roma.

Dopo aver superato le selezioni ufficiali lo scorso novembre, la scuola Note d’Arte di Casalnuovo di Napoli, diretta da Mia Mele, ha vissuto dal 13 al 15 febbraio l’esperienza di Casa Sanremo nel Comune di Sanremo.

I ragazzi sono rientrati estasiati, raccontano dalla scuola, dopo tre giorni intensi dedicati alla danza, alla formazione e alle esibizioni sul palco della kermesse parallela al Festival.

Le coreografie e la finalissima

Sul palco sono state presentate le coreografie delle maestre Naomi Bonanno, già ballerina dello spettacolo Made in Sud e Laura Russo.

Tra le performance proposte, la coreografia “Bolliwood” ha ottenuto un risultato significativo: è stata selezionata direttamente per la finalissima a Roma della competizione JEDA, confermando la preparazione e la qualità del lavoro svolto.

Stage con professionisti

Durante la permanenza a Sanremo, gli allievi hanno preso parte anche a stage con Andreas Müller e Simone Nolasco, momenti di confronto e crescita che hanno arricchito ulteriormente l’esperienza.

Nel gruppo erano presenti diverse ballerine della scuola e il danzatore Matteo Castro del GTN di Pomigliano d’Arco.

Un’esperienza che ha rafforzato la passione per la danza nei giovani partecipanti e che consolida la reputazione della scuola Note d’Arte come realtà attiva e dinamica nel panorama artistico del territorio vesuviano.